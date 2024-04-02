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На Буковині ТЦК розшукує понад 5 тис. ухилянтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Буковині ТЦК розшукує понад 5 тис. ухилянтів
Майже 30 тис. військовозобов'язаних в області не прибули до ТЦК для уточнення своїх даних чи проходження військової служби
фото з відкритих джерел

У розшук оголошено тих військовозобов’язаних, які були оповіщені співробітниками військкоматів, роботодавцями чи іншими уповноваженими особами

У Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних. Про це в коментарі «Еспресо.Захід» заявила начальниця служби зв'язків із громадськістю Чернівецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тетяна Гайдащук.

За словами речниці військкомату, у розшук оголосили тих військовозобов’язаних, які були оповіщені співробітниками військкоматів, роботодавцями чи іншими уповноваженими особами.

Як уточнила Гайдащук, всього майже 30 тис. військовозобов'язаних в області, дані яких уже внесено до електронного реєстру «Оберіг», не прибули до ТЦК для уточнення своїх даних чи проходження військової служби.

«Отже, військовослужбовцям доводиться проводити оповіщення та нагадувати громадянам, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком. Понад 80% військових, які здійснюють оповіщення, переведені до ТЦК та СП з бойових частин», – додала вона.

Як повідомлялося, менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України, які оприлюднила народна депутатка Галина Третьякова у Facebook.

Раніше посадовиця ТЦК помилково виключила 17 чоловіків з військового обліку.

До слова, у судових справах про ухилення від військової служби українці отримали 1 274 вироків, відповідно до даних пошуковика по судовому реєстру «Бабуся».

Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.

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Теги: війна ухилянти ТЦК військомат мобілізація

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