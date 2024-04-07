Закон про мобілізацію: депутати вигадали заохочення для військових

У мобілізаційному законопроєкті з’явилася й мотиваційна частина

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжує розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, депутати сформували й мотиваційну частину для військовослужбовців. Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, Комітет повернув обмеження щодо надання консультацій українцям за кордоном у разі відсутності у них військово-облікових документів.

Також Комітет пішов на зустріч Міноборони і залишив впровадження електронного кабінету як можливість, а не обов'язкову вимогу.

Крім того, у законопроєкті з’явилася й мотиваційна частина. До неї включені такі положення:

Громадяни, які виявили бажання укласти контракт із Міноборони, зможуть обрати підрозділ із затвердженого Генштабом переліку.

Передбачено щомісячну додаткову виплату у розмірі, визначеному Кабміном.

Військовослужбовцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у зоні бойових дій, виплачуватиметься одноразова винагорода у розмірі 70 000 гривень за кожні 30 сумарних днів такої служби.

Встановлено винагороди за знищення/захоплення озброєння та військової техніки противника у розмірі від 4 до 80 прожиткових мінімумів.

Щомісячна виплата 10 000 гривень за особливості проходження служби для більшості військовослужбовців.

Право на компенсацію 50% початкового внеску з іпотеки та додатково 100 000 гривень після першого та другого року служби.

Відстрочка за штрафами, пені та відсотками за кредитами, крім житлових та автомобільних.

Залік одного місяця служби за три в період безпосередньої участі в обороні країни.

Остаточну редакцію мотиваційного пакету буде прийнято на наступному засіданні Комітету.

Також нардепка зазначила, що рішення про звільнення з військової служби перенесено.

За словами Фріз, законопроєкт планують розглянути на найближчому засіданні Верховної Ради.

Нагадаємо, Фріз також повідомила, що Комітет підтримав повернення норми про тимчасові обмеження, що передбачає блокування рахунків, заборону на керування транспортними засобами та виїзд за кордон для тих, хто ухиляється від служби.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

До слова, штрафи для громадян, які не з’являються за повісткою до ТЦК й іншим чином порушують закони про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію можуть збільшити до 204 тис. грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні вже наступного тижня.