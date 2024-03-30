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Демобілізація військових: нардеп розповів, які зміни пропонує Генштаб та Рада

Надія Карбунар
glavcom.ua
Демобілізація військових: нардеп розповів, які зміни пропонує Генштаб та Рада
Військові, які з першого дня війни на фронті, потребують відпочинку
фото з відкритих джерел

Нардеп зауважив, що серед пропозицій щодо цього питання «було дуже багато популізму»

Народний депутат України, військовослужбовець ЗСУ Роман Лозинський в інтерв'ю Radio NV розповів, що Генштаб та комітет Ради з питань національної безпеки та оборони запропонують змінити в питанні демобілізації у законопроєкті про мобілізацію.

«Найперше ми говоримо про коефіцієнт, враховуючи участь у бойових розпорядженнях. Підхід має бути різним до бойових і небойових посад. Це ті речі, про які ми говорили, про які говорять наші побратими. Генштаб почув і зараз разом із Комітетом готує пропозиції», – заявив Лозинський.

Нардеп зауважив, що серед пропозицій щодо цього питання «було дуже багато популізму».

«Хтось вийшов із пропозицією 12 місяців, хтось 24 місяці, хтось – 28 місяців. Базова пропозиція була 36 місяців. Така гра місяцями… Це життя людей, це реальний їхній відрив від сім'ї, з одного боку. З іншого боку, це час для підготовки резервів, щоби мобілізувати достатньо сил, людей і зброї, достатньо ресурсів. І замінити їх на полі бою на тих, хто вже це право на демобілізацію отримає», – пояснив він.

Лозинський також розповів, що конкретних рішень з цього питання комітет ще не ухвалив.

«Воно (питання демобілізації, – ред.) найбільш дискусійне, залишиться серед останніх рішень, які прийматиме Комітет. Але я переконаний, що право на демобілізацію повинно обов’язково бути в законодавчій площині. Це чесно перед тими, хто добровільно 24 лютого і в перші дні, тижні повномасштабної агресії проти нас, пішли [воювати]. Вони мають почути цю відповідь у цьому законопроєкті», – підсумував він.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Депутатка Ірина Фріз, яка входить до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначила, що всього розглянули 4269 правок. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки і фактично законопроєкт до другого читання буде готовий для обговорення в сесійній залі, додала вона.

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Теги: Верховна Рада 24 лютого роман Роман Лозинськи мобілізація закон демобілізація Генштаб депутат законопроєкт

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