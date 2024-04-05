Стало відомо, коли Рада може розглянути мобілізаційний законопроєкт
Народні обранці можуть розглянути законопроєкт вже наступного тижня
Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні вже наступного тижня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Зокрема, нардеп зазначив, що законопроєкт про мобілізацію планують виносити на розгляд Верховної Ради у середу, 10 квітня.
Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що на найближчій сесії Верховної Ради на розгляд парламенту може бути внесений законопроєкт про мобілізацію.
Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.
Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.
До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні буде набагато м'якшою, ніж багато хто міг собі уявляти. Наразі армія не потребує ще 500 тис. нових людей.
Коментарі — 0