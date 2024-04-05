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Стало відомо, коли Рада може розглянути мобілізаційний законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли Рада може розглянути мобілізаційний законопроєкт
Раніше Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх правок до законопроєкту
фото з відкритих джерел

Народні обранці можуть розглянути законопроєкт вже наступного тижня

Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні вже наступного тижня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зокрема, нардеп зазначив, що законопроєкт про мобілізацію планують виносити на розгляд Верховної Ради у середу, 10 квітня.

Нардеп Гончаренко назвав терміни, коли Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію
Нардеп Гончаренко назвав терміни, коли Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію
скріншот

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що на найближчій сесії Верховної Ради на розгляд парламенту може бути внесений законопроєкт про мобілізацію.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні буде набагато м'якшою, ніж багато хто міг собі уявляти. Наразі армія не потребує ще 500 тис. нових людей.

Теги: мобілізація депутат Верховна Рада законопроєкт Олексій Гончаренко

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