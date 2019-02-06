Нардеп «засвітив» у Раді елітний годинник за 2 млн грн



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Народний депутат від фракції «Відродження» Леонід Клімов

Депутат покрасувався в парламенті наручним годинником швейцарської компанії Ulysse Nardin

Народний депутат з фракції «Відродження» Леонід Клімов прийшов 5 лютого до Верховної Ради з елітним годинником вартістю 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє видання «Апостроф».

Нардеп покрасувався в парламенті наручним годинником швейцарської компанії Ulysse Nardin. Ціна такого аксесуару становить 72 995 доларів (близько 2 мільйонів гривень).

Годинник зроблений з рожевого золота, онікса і сапфірового скла. Їх браслет виготовлений зі шкіри крокодила.

Як відомо, за оцінками журналу Forbes статки Клімова становлять щонайменше 25 млн доларів США, проте банк нардепа заборгував значну суму грошей.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві жінка підробила годинників на 30 млн грн.