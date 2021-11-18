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    У Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам

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    Чиновнику повідомили про підозру за статтею про створення терористичної групи або терористичної організації - У Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам
    Чиновнику повідомили про підозру за статтею про створення терористичної групи або терористичної організації
    фото: СБУ

    Харківський чиновник шпигував на користь Росії

    Контррозвідники Служби безпеки України викрили агента російської спецслужби, який під прикриттям чиновника міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об'єкти на Харківщині. Про це сьогодні повідомила прееслужба СБУ.

    «За версією слідства, завідувача сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківської області було завербовано псевдочиновником так званої «ДНР», – ідеться в повідомленні.

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    У Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам
    У Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам

    Вказано, що чиновник, за завданням куратора, збирав розвідувальну інформацію про військові об'єкти регіону, особовий склад СБУ та підрозділи ЗСУ, а також про місцевих патріотично налаштованих активістів. Насамперед «замовників» цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових.

    Співробітники СБУ встановили, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих «депутатів Народної ради ДНР другого скликання». Під кураторством ФСБ РФ вони збирали розвідувальну інформацію, яку «замовники» використовували для проведення пропагандистських інформаційних кампаній для розхитування ситуації в Україні.

    Чиновнику повідомили про підозру за статтею про створення терористичної групи або терористичної організації (ч.1 ст.258-3 КК України).

    Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Теги: розвідка СБУ ДНР ЗСУ ФСБ шпигун чиновник військові Харківщина
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    У Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам