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    Рада прийняла за основу соціальну програму про питну воду

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    Виконання заходів програми дозволить забезпечити реконструкцію систем централізованого водопостачання і водовідведення - Рада прийняла за основу соціальну програму про питну воду
    Виконання заходів програми дозволить забезпечити реконструкцію систем централізованого водопостачання і водовідведення
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Програма розрахована до 2026 року

    Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону № 5723 «Про загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022–2026 роки. За відповідне рішення проголосували 328 депутатів.

    Проєктом закону пропонується врегулювати на законодавчому рівні питання затвердження нової загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022–2026 роки на заміну програми на 2011–2020, дія якої закінчилася.

    У пояснювальній записці йдеться, що очисні споруди, які існують зараз, не дозволяють забезпечити очищення стічних вод відповідно до вимог законодавства, що призводить до скидання забруднених стічних вод у водні об’єкти.

    Згідно із запискою, нормативно-правова база, відповідно до якої здійснюють свою діяльність підприємства централізованого водопостачання та водовідведення, значною мірою застаріла, містить низку протиріч та не відповідає європейським нормам.

    Виконання заходів програми дозволить забезпечити реконструкцію систем централізованого водопостачання і водовідведення населених пунктів України та забезпечити населення питною водою в достатній кількості.

    Також Рада відклала законопроєкт про столицю.

    Ще нардепи підтримали закон про «тисячу Зеленського».

    До слова, сьогодні Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Антона Полякова.

    Теги: Верховна Рада вода закон водопостачання населення
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    Рада прийняла за основу соціальну програму про питну воду