На кордоні Білорусі та Польщі померла однорічна дитина мігрантів

Близько другої години ночі рятувальники отримали повідомлення про те, що в лісі знаходиться людина, якій потрібна допомога

Сирійці блукали в лісі понад півтора місяця

У лісі на кордоні Білорусі та Польщі померла однорічна дитина сирійських мігрантів. Як пише Polsat News, батькам дитини також потрібна була допомога, оскільки у чоловіка були рвані рани на руці, а у жінки була колота рана гомілки.

Близько другої години ночі рятувальники отримали повідомлення про те, що в лісі пребуває людина, якій потрібна допомога. На місці події вони виявили зневодненого і голодного чоловіка з сильними болями внизу живота.

«Крім нього допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка була рвана рана руки, а у жінки – ножове поранення в гомілку. Їх однорічна дитина померла в лісі», – повідомили медики.

За їхніми даними, сирійці блукали в лісі понад півтора місяця.

Голова правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щеснович повідомив, що на цей час на кордоні загинули 11 осіб. Смерть однорічної дитини збільшила цифру до 12.

Нагадаємо, мінський аеропорт заповнений мігрантами (відео).

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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