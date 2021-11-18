Нардепи підтримали закон про «тисячу Зеленського»

15 листопада Володимир Зеленський пообіцяв, що 1 тис. грн виплатять «кожному, хто отримав два щеплення»

Законопроєкт передбачає старт програми заохочень для вакцинованих громадян

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №6297, який вносить зміни до проєкту державного бюджету на 2021 рік для забезпечення допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу, а також має заохотити підприємців та найманих працівників до вакцинації проти Covid-19.

18 листопада проєкт закону підтримали 259 народних обранців.

Серед іншого законопроєкт передбачає старт програми заохочень для вакцинованих громадян та найбільш постраждалих від пандемії галузей бізнесу. На неї має бути виділено 6 млрд грн – 3 млрд до кінця року та ще 3 на початку 2022-го.

«Відновлення роботи суб'єктів господарювання у період послаблення карантинних заходів та виходу з карантину потребує підтримки та вжиття відповідних заходів реагування з боку держави з метою стимулювання та поліпшення умов діяльності таких суб'єктів, а також заохочення суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації проти коронавірусної хвороби (Covid-19)», – зазначають у пояснювальній записці автори документу.

Відтак законопроєкт покликаний забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб на тлі запровадження у регіонах обмежувальних протиепідемічних заходів, забезпечити державну підтримку для суб'єктів малого і середнього підприємництва, а також стимулювати підприємців та найманих працівників до вакцинації проти Covid-19.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для українців, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами, запровадять певний бонус. З 19 грудня вони начебто зможуть отримати тисячу гривень – через додаток «Дія».

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.

До слова, 18 листопада Рада прийняла закон, який допоможе ковід-лікарням купувати кисень.