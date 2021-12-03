Рада розблокувала підписання скандального закону №5600

Голова Ради Руслан Стефанчук заявив, що має можливість підписати закон і направити на підпис президенту

Депутати не підтримали проєкти постанов про скасування ухвалення податкового закону №5600

Верховна Рада відхилила усі проєкти постанов про скасування рішення від 30 листопада про ухвалення податкового закону №5600. Про це повідомляє пресслужба Ради.

За результатами голосування проєкти постанов за №№ 5600-П, 5600-П1, 5600-П2, 5600-П3, 5600-П4, 5600-П5, 5600-П6, 5600-П7, 5600-П8, 5600-П9, 5600-П10, 5600-П11, 5600-П12 і 5600-П13 не набрали необіхідних 226 голосів.

Серед авторів проєктів постанов – члени фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Вони аргументували свою позицію, зокрема, тим, що закон нібито був ухвалений з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради. За їхніми словами, порядок розгляду поправок суперечив статі 45 Регламенту, оскільки нардепи не мали можливість однозначно зрозуміти, за що вони голосують.

Після того, як Рада відхилила усі проєкти постанов, голова Ради Руслан Стефанчук заявив, що має можливість підписати закон і направити на підпис президенту.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у цілому «ресурсний» закон №5600, який підвищує податки для усіх українців і цілого ряду підприємств малого, середнього та великого бізнесу. Уникнути підвищення податків, за оцінками економістів, вдалося лише декільком галузям, серед який марганцевий бізнес Коломойського.

Що стосується населення, то законом передусім вводиться так званий нормативний податок на земельні ділянки: він становитиме від 1500 грн у рік за гектар. Окремо, податком в 19,5%, обкладуть дохід, який отримують українці від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на своїй земельній ділянці.