«Мовчазні депутати». КВУ назвав парламентарів, які протягом минулого року жодного разу не виступили в Раді

Серед 100 депутатів, які «мовчали» у парламенті, найбільше «Слуг народу»

Комітет виборців України повідомив, що серед 100 народних депутатів, які не виступили у Верховній Раді жодного разу за 2020 рік, найбільше «Слуг народу». Про це йдеться на сайті КВУ.

Зазначається, що Комітет виборців проаналізував статистику виступів народних депутатів під час пленарних засідань, враховувалися виступи з місця та парламентської трибуни.

«У «Слузі народу» 73 «мовчазних» особи або кожен четвертий депутат фракції. Серед депутатів монобільшості, які не сказали ні слова впродовж 2020 року – Євгеній Брагар (відомий висловом щодо продажу собаки за тарифи), Юрій Корявченков (актор 95 кварталу відомий як Юзік), Жан Беленюк (український борець), Володимир Тимофійчук (відомий тим, що назвав Коломийський район Коломойським), Святослав Юраш (один з ініціаторів створення МФО «Цінності, гідність, родина»). Також серед мовчазних депутатів низка осіб, які працювали в структурах «Студії Квартал 95»: Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»), Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»), Олена Хоменко (директор з управління цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»).

Нульові показники виступів також мають 12 народних депутатів фракції «Опозиційна платформа За життя». Зокрема, Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергій Ларін, Юрій Солод, Олександр Фельдман, Ігор Кісільов, Дмитро Ісаєнко, Віталій Борт, Ігор Абрамович.

Ще 6 «мовчазних депутатів» є позафракційними: зокрема, Андрій Деркач (потрапив під санкції США), Олесь Довгий, Роман Іванісов (раніше звинувачений у зґвалтуванні), Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко. Решта 4 депутати є членами групи «За майбутнє», 3 – групи «Довіра», 2 - фракції ВО «Батьківщина».

Серед фракцій «Європейська солідарність» та «Голос» немає депутатів, які б не виступали впродовж року.

Всього впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.