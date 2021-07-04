Нардеп Брагар звинуватив поліцейських у вимаганні хабара

«Слуга народу» поділився враженнями від візиту до нарколога

Народний депутат Євгеній Брагар запевняє, що патрульні поліцейські зажадали від нього пройти обстеження на наркотики після того, як він відмовився дати їм хабара. Про це обранець від «Слуги народу» написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами законодавця, у суботу, 3 липня, його зупинили патрульні поліцейські у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка. Патрульні не представились та почали одразу хамити.

«Декілька раз із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння (яке, на відміну від алкогольного сп’яніння, перевіряється досить довго). Після чого мене привезли до лікаря-нарколога, який, побачивши мене, одразу сказав, що я тверезий, але у зв’язку з вимогою законодавства я пройшов експертизу, результати якої будуть через 7 днів», – написав нардеп.

Медики не знайшли недозволених речовин в крові Брагара. Фото: facebook/yvbragar

За словами Брагара, про те, що він є народним депутатом, представники поліції дізналися тільки у клініці, що розташована у Києві на вул. Петра Запорожця 20.

Нагадаємо, учора поліцейський патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгенієм Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні, через що запропонували народному депутату проїхати до лікаря-нарколога, на що той добровільно погодився.

При цьому за даними Новини.LIVE, до них потрапив протокол поліції, у якому начебто зафіксували стан наркотичного сп‘яніння Євгенія Брагара. За інформацією ЗМІ, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника поступали погрози у бік правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2020 року член парламентської фракції партії «Слуга народу» Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів.