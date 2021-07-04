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    У Києві поліція затримала депутата від «слуг», який пропонував собак міняти на газ (фото)

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    За словами депутата Євгенія Брагара, причина зупинки &ndash; відсутність освітлення державного номеру - У Києві поліція затримала депутата від «слуг», який пропонував собак міняти на газ (фото)

    За словами депутата Євгенія Брагара, причина зупинки – відсутність освітлення державного номеру

    Фото УНН

    Під час перевірки документів у поліції виникли питання щодо стану водія

    У суботу, 3 липня, о 22:00 в Дарницькому районі Києва за адресою вул. с.Русової нарядом патрульної поліції було зупинено авто Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат Брагар Євгеній, повідомляє УНН.

    За словами депутата, причина зупинки – відсутність освітлення державного номера.

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    У Києві поліція затримала депутата від «слуг», який пропонував собак міняти на газ (фото)
    У Києві поліція затримала депутата від «слуг», який пропонував собак міняти на газ (фото)
    У Києві поліція затримала депутата від «слуг», який пропонував собак міняти на газ (фото)
    У Києві поліція затримала депутата від «слуг», який пропонував собак міняти на газ (фото)
    Фото УНН

    Під час перевірки документів у поліції виникли питання щодо стану водія.

    Запропонувавши проїхати останньому до лікаря нарколога, на що Євгеній добровільно погодився.

    Після отримання негативного результату в незалежній лабораторії учасники події попрямували до Дарницького управління для написання заяви на патрульних.

    Брагар у січні 2020 року публічно виступив на захист російських серіалів в Україні. 31 січня Євген Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат, у якої виник конфлікт з водіями автобусу через російський серіал.
    31 січня 2020 року в ефірі одного із телеканалів, Євген Брагар, відповідаючи на запитання пенсіонерки з смт.Аджамка, у який спосіб їй при маленькій пенсії платити за газ, він відповів: «Продайте собаку». Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів. Пізніше Брагар вибачився за свої висловлювання, пославшись на недосвідченість у політиці. Різко негативно відреагували на заяву Євгена і його колеги по фракції.

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    Теги: депутат партія Слуга народу Євгеній Брагар час Toyota Camry
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    У Києві поліція затримала депутата від «слуг», який пропонував собак міняти на газ (фото)