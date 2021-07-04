У Києві поліція затримала депутата від «слуг», який пропонував собак міняти на газ (фото)
За словами депутата Євгенія Брагара, причина зупинки – відсутність освітлення державного номеру
Під час перевірки документів у поліції виникли питання щодо стану водія
У суботу, 3 липня, о 22:00 в Дарницькому районі Києва за адресою вул. с.Русової нарядом патрульної поліції було зупинено авто Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат Брагар Євгеній, повідомляє УНН.
За словами депутата, причина зупинки – відсутність освітлення державного номера.
Під час перевірки документів у поліції виникли питання щодо стану водія.
Запропонувавши проїхати останньому до лікаря нарколога, на що Євгеній добровільно погодився.
Після отримання негативного результату в незалежній лабораторії учасники події попрямували до Дарницького управління для написання заяви на патрульних.