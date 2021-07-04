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    Поліція обіцяє перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара

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    Нардеп Брагар звинуватив поліцейських у вимаганні хабара - Поліція обіцяє перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара
    Нардеп Брагар звинуватив поліцейських у вимаганні хабара
    Фото з відкритих джерел

    Нардеп стверджує, що патрульні безпідставно звинуватили його у вживанні наркотиків

    Департамент патрульної поліції України збирається перевірити законність дій патрульних під час зупинки в Києві авто народного депутата Євгена Брагара(«Слуга народу»). Про це правоохоронці повідомили ввечері 4 липня.

    «У Києві співробітники патрульної поліції зупинили авто «Toyota» під керуванням народного депутата України. Поліцейські запідозрили, що народний депутат, імовірно, порушує вимоги ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння - ред.), тож його направили на освідування. Згодом народний депутат у соціальній мережі заявив про порушення з боку патрульних поліцейських. За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам», – поінформували в патрульній поліції.

    Нагадаємо, учора поліцейський патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгенієм Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні, через що запропонували народному депутату проїхати до лікаря-нарколога, на що той добровільно погодився.

    При цьому за даними Новини.LIVE, до них потрапив протокол поліції, у якому начебто зафіксували стан наркотичного сп‘яніння Євгенія Брагара. За інформацією ЗМІ, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника поступали погрози у бік правоохоронців.

    Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2020 року член парламентської фракції партії «Слуга народу» Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів.

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    Теги: депутат партії автомобіль розслідування партія Слуга народу Євгеній Брагар
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    Поліція обіцяє перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара