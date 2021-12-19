НАТО не обговорюватиме з Росією сфери впливу – Столтенберг

НАТО не відмовиться від своєї концепції та не піде на компроміс із Росією

Генсек НАТО виступив проти ідеї нової конференції з Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відхилив ідею діалогу з Росією щодо сфер впливу.

Раніше Столтенберг, говорячи про перспективи членства України в Альянсі, заявив, що Москва не має права на свою «сферу впливу».

«Ідея про проведення нової конференції, де ми б знову обговорювали зони впливу, в рамках яких великі держави могли б контролювати те, що їхні сусіди можуть або не можуть робити, було б для нас кроком назад, і це зовсім невірний напрямок», – зазначив він в інтерв'ю газеті Journal de Dimanche.

Замість цього генсек виступив за розмову з російською стороною з приводу зміцнення довіри, контролю над озброєннями, забезпечення прозорості навчань і зниження напруженості.

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Крім того, Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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