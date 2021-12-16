Російський суд підписав Кремлю явку з повинною – МЗС

Визнавши присутність військ РФ на Донбасі, російський суд зміцнив позицію України

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито «внутрішньоукраїнський» характер конфлікту на Донбасі. Про це «Главкому» заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Дипломат наголосив, що цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту.

«Це рішення зміцнить позицію України в провадженнях проти Росії в міжнародних судових інстанціях. Російським юристам стане дедалі важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення із публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться», – каже Ніколенко.

Нагадаємо, у Кіровському районному суді Ростова-на-Дону спробували виправдатися за текст одного з вироків, в якому йдеться про перебування ровійських військових частин на території Луганської та Донецької областей України.

Згідно з документом, заступник глави Ростовського управління з військового харчування однієї з комерційних компаній був посередником при передачі хабарів голові Центру санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу (ПЗВ) РФ. За словами одного зі свідків, вищевказаний військовослужбовець вимагав щомісячну плату у розмірі 90 тис. російських рублів за відсутність перешкод під час постачання. «Продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, які дислокуються на території ДНР та ЛНР», – йдеться у вироку.

Раніше Бойовик «ЛНР» похизувався, що йому за вбивства українців вручили нагороду від Путіна.

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