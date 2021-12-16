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    Російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі

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    У судових матеріалах вказується, що військовослужбовці РФ перебувають &laquo;на бойовому чергуванні в &laquo;ДНР&raquo; та &laquo;ЛНР&raquo; - Російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі

    У судових матеріалах вказується, що військовослужбовці РФ перебувають «на бойовому чергуванні в «ДНР» та «ЛНР»

    фото з відкритих джерел

    Кремль каже, що суд допустив «помилку»

    Російський суд у Ростові-на-Дону оприлюднив матеріали кримінальної справи, у яких вперше підтверджується присутність військових РФ на Донбасі. Вирок у відповідній справі опубліковано на сайті Кіровського суду Ростова-на-Дону, пише «Радио Свобода».

    Справа стосувалася хабарництва, фігурант отримав п'ять років виправної колонії загального режиму.

    В опублікованих матеріалах сказано, що у 2019 році обвинувачений постачав продовольство російським військовослужбовцям та дав хабар у розмірі 630 тис. рублів санітарному лікарю одного з центрів державного санепідемнагляду, щоб той заплющував очі на порушення санітарних норм.

    При цьому в матеріалах справи йдеться, що продовольство вирушало «у військові частини збройних сил РФ, що дислокуються на території «ДНР» та «ЛНР».

    Уривок з рішення суду в РФ
    Уривок з рішення суду в РФ

    Також у матеріалах справи вказується, що військовослужбовці РФ перебувають «на бойовому чергуванні в «ДНР» та «ЛНР». Вирок був ухвалений суддею Леонардом Шолоховим 10 листопада 2021 року

    Тим часом, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію про наявність військ РФ на Донбасі «помилкою», додає «Тасс».

    За його словами, російські війська не перебували і не перебувають на Донбасі, твердження про протилежне є помилкою.

    «Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст (вироку суду). Тому що це неможливо, жодних збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає», – сказав Пєсков.

    При цьому він нагадав, що Росія постачала та продовжує постачати «гуманітарну допомогу» в окуповані райони Донбасу.

    Як відомо, Росія завжди заперечувала участь своїх військовослужбовців у бойових діях на Сході України.

    Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна з Росією призведе до мільйонів жертв.

    До слова, генсек НАТО після розмови із Зеленським вказав, що робити із Росією. Як відомо, Зеленський вважає, що Євросоюз має відповісти санкціями на загрозу безпеці на Донбасі.

    Також Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

    Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

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    Теги: Росія Донбас суд ДНР ЛНР війна Міноборони РФ військові Україна
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    Російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі