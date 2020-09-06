«Не будемо відразу сокирою замахуватися»: Кулеба став на захист Фокіна



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Дмитро Кулеба: я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок

За словами глави МЗС, кожен має право на помилку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував скандальні висловлювання першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.

Як заявив Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода», кожен має право на помилку.

«Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок», – сказав Кулеба.

Він запевнив, що з того, що знає з тих засідань, контактів в рамках ТКГ, які вже відбулися, Фокін займав там офіційну позицію.

«В інтерв’ю, яке ви згадуєте, він, очевидно, дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку він відстоює в ТКГ, і почав міркувати про речі, які, по-перше, стали дуже резонансними, а по-друге, і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, і я як міністр закордонних справ чітко заявили публічно про те, що це лише особисті думки пана Фокіна, вони не становлять державної, офіційної позиції України на цих перемовах», – наголосив Кулеба.

До слова, раніше у контактній групі пояснили заяву Фокіна про амністію бойовиків.

Як відомо, депутати хочуть викликати Фокіна до Ради для пояснення скандальних заяв.

Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Натомість Офіс президента відмежувався від скандальних заяв Фокіна. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, заявив, що окремі заяви заступника керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Після цього Фокін заявив, що його критикують «заслані козачки».

Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.