«Не тільки адвокатом»: нардеп Кива розповів, ким планує працювати

Ілля Кива заявив, що в майбутньому планує працювати не тільки адвокатом, а й проповідником і дитячим психологом

Скандальний депутат Ілля Кива склав іспит на адвоката

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива розповів, чи планує він в майбутньому працювати адвокатом. У січні 2021 року він склав іспит на адвоката. У коментарі «Суспільному» Кива заявив, що в майбутньому планує працювати не тільки адвокатом, а й проповідником і дитячим психологом.

«Звісно. І не тільки адвокатом, а й проповідником і дитячим психологом», – відповів Кива.

На питання, чи планує він проходити піврічне стажування адвокатом, яке передбачено для тих, хто здав іспит, Кива сказав, що «усі його дії вибудувані в рамках закону».

Голова Ради адвокатури Закарпатської області Олексія Фазекош в коментарі журналістам повідомив, що Кива дійсно склав іспит, однак піврічне стажування він ще не пройшов.

«Іспит він склав. А ось стажування Ілля Кива не пройшов, тому свідоцтво не отримував. Деталей я не знаю, тому що це відноситься до компетенції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії», – заявив він.

Сьогодні стало відомо, що Ілля Кива в січні 2021 здав іспит на право займатися адвокатською діяльністю. Відповідна інформація з'явилася в реєстрі Національної асоціації адвокатів. Рада адвокатів Закарпатської області повинна зібратися у вересні 2021 року. Тоді буде зрозуміло, чи стане Кива адвокатом.

У адвокатів є свої привілеї. Наприклад, правоохоронці не можуть проводити обшуки без окремого рішення і присутності представника ради адвокатів.

Нагадаємо, скандальний народний депутат від партії «ОПЗЖ» Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із державного управління.

До слова, нещодавно Кива «наїхав» на «Муніципальну варту». У варті просять зробити Киві «розтин».