Кива «наїхав» на «Муніципальну варту». У варті просять зробити Киві «розтин»

Нардеп Ілля Кива та керівник «Муніципальної варти» та голова Ігор Марі обмінялися відеозвинуваченнями

Правоохоронним органам України слід перевірити діяльність «Муніципальної варти», яка фінансується з бюджету Києва і підозрюється в низці правопорушень на замовлення керівництва столиці та поширенні ідей фашизму і нацизму. Про це народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива заявив в відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Я підготував ряд звернень до Генпрокурора, в.о. директора ДБР і глави МВС. Кілька років тому в нашій країні було створено бандформування, просочене неонацистської ідеологією, яке фінансується за гроші киян – з бюджету столиці. Я говорю про «Муніципальну варта» – кишенькову армію мера Кличка, який використовує цих бойовиків для забезпечення контролю за своїми публічними будинками, в рейдерських захопленнях будівництв, контролі за незаконними будівництвами. Як лідер антифашистського руху, як народний депутат і член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, буду вимагати розбиратися в законності даного бандформування» – сказав він.

Ілля Кива зазначив, що крім правопорушень «Муніципальна варта» займається розповсюдженням і популяризацією ідеології, засудженої в усьому світі.

«І діяльність цієї структури необхідно зупинити, бо на її базі вирощуються і формуються паростки фашизму, злочинності і беззаконня. Ці бойовики добре одягнені, укомплектовані, скоюють злочини і перебувають поза законом. Вони не несуть відповідальності, тому що хтось їх системно й ефективно покривав», – підкреслив нардеп.

У зв'язку з цим політик вказав, що особливо чекає реакцію новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Керівник «Муніципальної варти» та голова київської міської спілки ветеранів АТО Ігор Марі записав звернення-відповідь щодо заяв Киви.

«Звертаюсь до усіх органів центральної влади, місцевого самоврядування та здорового глузду з вимогою: «Не дайте задовольнити колаборантське, проросійське та сепаратистське злочинне явище під назвою Ілля Кива», – сказав він.

Також він закликав розслідувати «протиправну діяльність цієї істоти: просування наркотрафіку, ухиляння від сплати податків, знецінення звання українського науковця і отримування фейкових наукових ступенів».

А ще Марі сказав: «Вимагаємо від головного лікаря клінічно-психіатричної лікарні імені Павлова провести над цієї субстанцією досліди або розтин, аби з’ясувати, як надалі не допустити подібного ганебного явища. Вимагаємо скасування свідоцтва про народження цієї істоти як помилково виданого».

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