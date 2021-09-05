  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Кива «наїхав» на «Муніципальну варту». У варті просять зробити Киві «розтин»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ілля Кива нібито бореться проти неонацизму - Кива «наїхав» на «Муніципальну варту». У варті просять зробити Киві «розтин»
    Ілля Кива нібито бореться проти неонацизму
    Фото з відкритих джерел

    Нардеп Ілля Кива та керівник «Муніципальної варти» та голова Ігор Марі обмінялися відеозвинуваченнями

    Правоохоронним органам України слід перевірити діяльність «Муніципальної варти», яка фінансується з бюджету Києва і підозрюється в низці правопорушень на замовлення керівництва столиці та поширенні ідей фашизму і нацизму. Про це народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива заявив в відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    «Я підготував ряд звернень до Генпрокурора, в.о. директора ДБР і глави МВС. Кілька років тому в нашій країні було створено бандформування, просочене неонацистської ідеологією, яке фінансується за гроші киян – з бюджету столиці. Я говорю про «Муніципальну варта» – кишенькову армію мера Кличка, який використовує цих бойовиків для забезпечення контролю за своїми публічними будинками, в рейдерських захопленнях будівництв, контролі за незаконними будівництвами. Як лідер антифашистського руху, як народний депутат і член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, буду вимагати розбиратися в законності даного бандформування» – сказав він.

    Ілля Кива зазначив, що крім правопорушень «Муніципальна варта» займається розповсюдженням і популяризацією ідеології, засудженої в усьому світі.

    «І діяльність цієї структури необхідно зупинити, бо на її базі вирощуються і формуються паростки фашизму, злочинності і беззаконня. Ці бойовики добре одягнені, укомплектовані, скоюють злочини і перебувають поза законом. Вони не несуть відповідальності, тому що хтось їх системно й ефективно покривав», – підкреслив нардеп.

    У зв'язку з цим політик вказав, що особливо чекає реакцію новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

    Керівник «Муніципальної варти» та голова київської міської спілки ветеранів АТО Ігор Марі записав звернення-відповідь щодо заяв Киви.

    «Звертаюсь до усіх органів центральної влади, місцевого самоврядування та здорового глузду з вимогою: «Не дайте задовольнити колаборантське, проросійське та сепаратистське злочинне явище під назвою Ілля Кива», – сказав він.

    Також він закликав розслідувати «протиправну діяльність цієї істоти: просування наркотрафіку, ухиляння від сплати податків, знецінення звання українського науковця і отримування фейкових наукових ступенів».

    А ще Марі сказав: «Вимагаємо від головного лікаря клінічно-психіатричної лікарні імені Павлова провести над цієї субстанцією досліди або розтин, аби з’ясувати, як надалі не допустити подібного ганебного явища. Вимагаємо скасування свідоцтва про народження цієї істоти як помилково виданого».

    Читайте також:
    Теги: МВС АТО депутат гроші самоврядування Facebook кияни Ілля Кива
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кива «наїхав» на «Муніципальну варту». У варті просять зробити Киві «розтин»