Кива склав іспит на адвоката

Запис у реєстрі свідчить про те, що Кива Ілля Володимирович складав іспит на Закарпатті

У січні 2021 року скандальний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива склав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Інформація про це міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України, пише Bihus.info.

Запис у реєстрі свідчить про те, що Кива Ілля Володимирович складав іспит у Закарпатській обласній КДКА (кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури).

«Враховуючи, що людина з таким ПІБ в Україні одна, сумнівів в тому, що йдеться саме про народного депутата немає. Але іспит – лише один з етапів», – зазначають журналісти.

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Після іспиту кандидат має пройти шість місяців стажування у адвоката з досвідом не менше п’яти років. Особа, яка проходить стажування повинна виконати план стажування (підготовка процесуальних документів, ознайомлення із чинним законодавством тощо) і підготувати звіт. А потім має зібратися Рада адвокатів регіону та ознайомитися із звітом та затвердити його.

«Теоретично, Рада адвокатів Закарпатської області має збиратись у вересні, відповідно, вже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом. Якщо так – він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника Ради адвокатів», – зазначила адвокатка Bihus.Info Марія Музичка.

Нагадаємо, скандальний народний депутат від партії «ОПЗЖ» Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із державного управління.

До слова, нещодавно Кива «наїхав» на «Муніципальну варту». У варті просять зробити Киві «розтин».