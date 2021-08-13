Науковці з усієї України визначать якість дисертації Іллі Киви

Міністр освіти анонсував засідання спеціальних експертних рад у скандальній справі

Чи багато скарг отримало Міністерство освіти і науки після здобуття народним депутатом від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллею Кивою наукового ступеня кандидата наук і якого висновку дійшла експертна рада, в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.

Чиновник неохоче відповів на запитання, як часто відомство отримувало скарги після того, як стало відомо про кандидатський ступінь Киви.

«Я не рахував їх. Маю інші важливіші справи і завдання», – сказав Шкарлет.

Він нагадав, що для будь-якої дисертації є чітко встановлена процедура її затвердження.

«26 травня спеціалізована вчена рада офіційно надіслала роботу Іллі Киви в міністерство. На сьогодні є звернення від вчених і журналістів, в яких вказується на певні неточності в роботі. Для того, щоби перевірити всі ці звернення ми запросили перелік публікацій, вивчаємо текст дисертації. А восени почнуться засідання експертних рад, сформовані з 15-30 науковців з усієї України стосовно кожного з конкретних напрямків науки і відповідно вже вони і дадуть свої висновки і професійну оцінку», – повідомив очільник МОН.

Нагадаємо, на захист дисертації Киви у квітні не пустили журналістів.

Після скандалу із захистом Киви стало відомо, що у Верховній Раді 9-го скликання науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів, кандидата наук (доктора філософії) – 73 парламентарі.

Нещодавно у відповідь на оголошення СБУ підозри членам так званої громадської організації, якою керував Кива, народний депутат записав відео з матюками та погрозами.

Раніше Кива оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік.