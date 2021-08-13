  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Науковці з усієї України визначать якість дисертації Іллі Киви

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кива захистив кандидатську дисертацію із державного управління - Науковці з усієї України визначать якість дисертації Іллі Киви
    Кива захистив кандидатську дисертацію із державного управління
    Фото: В'ячеслав Ратинський/УНИАН

    Міністр освіти анонсував засідання спеціальних експертних рад у скандальній справі

    Чи багато скарг отримало Міністерство освіти і науки після здобуття народним депутатом від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллею Кивою наукового ступеня кандидата наук і якого висновку дійшла експертна рада, в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.

    Чиновник неохоче відповів на запитання, як часто відомство отримувало скарги після того, як стало відомо про кандидатський ступінь Киви.

    «Я не рахував їх. Маю інші важливіші справи і завдання», – сказав Шкарлет.

    Він нагадав, що для будь-якої дисертації є чітко встановлена процедура її затвердження.

    «26 травня спеціалізована вчена рада офіційно надіслала роботу Іллі Киви в міністерство. На сьогодні є звернення від вчених і журналістів, в яких вказується на певні неточності в роботі. Для того, щоби перевірити всі ці звернення ми запросили перелік публікацій, вивчаємо текст дисертації. А восени почнуться засідання експертних рад, сформовані з 15-30 науковців з усієї України стосовно кожного з конкретних напрямків науки і відповідно вже вони і дадуть свої висновки і професійну оцінку», – повідомив очільник МОН.

    Нагадаємо, на захист дисертації Киви у квітні не пустили журналістів.

    Після скандалу із захистом Киви стало відомо, що у Верховній Раді 9-го скликання науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів, кандидата наук (доктора філософії) – 73 парламентарі.

    Нещодавно у відповідь на оголошення СБУ підозри членам так званої громадської організації, якою керував Кива, народний депутат записав відео з матюками та погрозами.

    Раніше Кива оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік.

    Читайте також інтерв’ю: Сергій Шкарлет: Є області, де вакциновано всього 7% вчителів
    Теги: Міністерство освіти і науки скандал Ілля Кива Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Науковці з усієї України визначать якість дисертації Іллі Киви