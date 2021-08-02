Кива з матюками і погрозами відповів на звинувачення СБУ

СБУ оголосила Киві підозру, вирішується питання про його арешт

Народний депутат від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива відреагував на інформацію про викриття СБУ злочинного угруповання, яке діяло під виглядом його «громадської організації».

У своєму Facebook він опублікував відеозвернення, в якому стверджує, що СБУ проводить дискредитацію його і «Патріотів - За життя».

Кива стверджує, що підозри щодо членів його організації ґрунтуються на показаннях свідка, якому «погрожували вбивством» і нібито змусили дати неправдиві свідчення, а після планували «ліквідувати». Тепер, за його словами, свідок втік і відмовляється від своїх показань. Раніше він опублікував відео, на якому чоловік каже, що йому погрожували і змусили дати неправдиві показання проти Олега Ширяєва, координатора «Патріотів – За життя».

Потім Кива видалив перше звернення і опублікував нове, в якому каже:

«...Ви нікого не заарештували навіть... Свідок, чиї показання ви використали, щоб вручити підозру Ширяєву, розповідає в Генпрокуратурі... як ви у нього показання вибивали... Кожен з вас опиниться на тюремній па*аші разом з вашим клоуном лейтенантом Бакановим».

Кива не прокоментував інформацію про обшуки за місцем проживання членів «Патріоти – За життя» і в офісі організації, де, за даними СБУ, знайшли холодну зброю, велику партію канабісу та інструкцію з підготовки до радикальних дій.

Відео містить ненормативну лексику:

2 серпня СБУ повідомила, що блокувала роботу угруповання, яке під виглядом громадського об'єднання скоювало злочини і провокації для розхитування ситуації в країні.

За даними спецслужби, в березні цього року лідер угруповання та його активні учасники завдали тяжких тілесних ушкоджень ідеологічному опонентові. Їхні дії мали призвести до дій у відповідь і спровокувати «загострення політичної обстановки» і масові порушення громадського порядку. Лідеру угруповання повідомили про підозру, вирішується питання про його арешт.

Джерела ЗМІ у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про організацію «Патріоти - За життя», пов'язану з нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

6 липня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід одному з лідерів організації «Патріоти за життя» Олегу Ширяєву.

Ширяєва затримали у справі про рейдерське захоплення елеватора у 2018 році.

11 вересня 2018 року в Занках група невідомих в балаклавах намагалася проникнути на територію місцевого елеватора. Вони надали документи про передачу фермерського господарства, якому належить елеватор, іншому керівнику. Однак, за словами чинного керівника господарства, ніяких дій щодо переоформлення прав на підприємство він не здійснював. Між невідомими, місцевими жителями та представниками Нацкорпусу, які підтримали місцевих, сталася бійка зі стріляниною.

У той же день затримали 22 людини, які брали активну участь в захопленні підприємства зі зброєю в руках. Їм усім було оголошено про підозру за ч.4 ст. 296 КК України.

13 вересня був затриманий і Ширяєв. Йому було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Крім того, Ширяєву інкримінували статтю за ч.1 ст. 294 та ч.2 ст. 347 (активна участь в масових заворушеннях, що супроводжувалися погромами, знищенням і пошкодженням майна, спробою захоплення будівлі, навмисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу шляхом підпалу) КК України.

Олег Ширяєв – колишній «азовець» і представник Східного корпусу. Наразі він є одним із лідерів організації «Патріоти за життя», діяльність якої пов’язують з депутатом партії ОПЗЖ Іллею Кивою.