Як вирвати Угорщину із лап Путіна? Ексміністр дав слушну пораду
Угорські політики продовжують деструктивну поведінку та ризикують вигнанням з Європейського Союзу
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко на Radio NV розповів про дивні демонстративні відносини Москви та Угорщини та виклик Європейському Союзу.
«Петер Сіярто з початку повномасштабного вторгнення вже тричі відвідував Москву і в останній раз це відбулося вперше після того, як Путін отримав орден на арешт. Здавалося, що після цього рукостискання європейських посадовців з російськими є неможливим, але це продовжується, більше того Петер Сіярто похвалився підписанням угод на постачання газу з Росії до Угорщини», – розповів Володимир Огризко.
Петер Сіярто запевняє, щоб не варто шукати в цьому жодної політики, адже «це просто фізика, завдяки якій люди взимку не змерзнуть».
«На жаль, Угорщина за останні роки під проводом Орбана і його команди фактично стала ізгоєм серед країн ЄС і серед НАТО. Зараз Будапешт дрейфує в бік від цінностей Європи», – зазначив Огризко.
Володимир Огризко запевняє, що наразі Угорщина підриває єдність ЄС і НАТО. «Угорщина лише збільшує свою залежність від Росії в той час, як Німеччина зменшила це в 10 разів», – додав він.
На думку колишнього міністра закордонних справ України, є два інструменти які можуть вплинути на це.
Він зазначає, що Угорщина є середньорозвиненою країною, де економіка сьогодні розвивається не в позитивному плані.
«Я сподіваюся, що у керівників в Брюсселі знайдеться мужність карати Угорщину економічно, що зможе швидко змінити її політичні погляди. Однак тут треба вжити жорстких й неоднозначних рішень».
Огризко наголошує, що також треба прийняти рішення й Україна має зі свого боку підштовхувати ЄС до припинення цієї інклюзивної політики, яка сьогодні керує в ЄС.
Він також наголосив, що Угорщина фактично виступає троянським конем Росії в організації НАТО, адже генсек змушений шукати механізми, щоб обходити вето Угорщини на двосторонні контакти України з НАТО.
«Лише через надію, що в результаті парламентських виборів влада Угорщини зміниться НАТО і ЄС не виганяють Угорщину зі своєї спільноти», – додав Огризко.
Раніше повідомлялося, що Угорщина продовжила угоду з Росією про додаткові постачання газу. Крім того, сторони також домовилися про пільговий режим сплати основних обсягів палива. Про це оголосив глава МЗС країни Петер Сійярто.
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