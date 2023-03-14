Падіння ВВП України: Держстат оприлюднив сумні цифри

ВВП України в четвертому кварталі 2022 року впав майже на третину

У лютому 2023 року падіння ВВП України уповільнилося

У четвертому кварталі 2022 року реальний валовий внутрішній продукт України впав на 31,4% порівняно з четвертим кварталом 2021 року. Про це повідомила Державна служба статистики.

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Аналогічний показник у третьому кварталі склав 30,8%.

Падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року порівняно з третім кварталом становило 4,7% (з урахуванням сезонного фактору).

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У лютому 2023 року падіння ВВП України становило 26%, що є кращим за показник січня – 32% (імовірна похибка обох показників 2%).

Графіка: Держстат

Раніше Мінекономіки прогнозувало, що падіння ВВП України за підсумками 2022 року становитиме 32-33,5%.