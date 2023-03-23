Нові будинки у зоні лиха: Ердоган опинився на межі скандалу

Сьогодні у південно-східній турецькій провінції Кахраманмараш знову стались землетруси, втім, це не заважає владі розпочати зведення нових будинків для постраждалих у зоні лиха

Влада Туреччини докладає всіх зусиль для усунення наслідків землетрусів 6 лютого. Міністр навколишнього середовища, містобудування та зміни клімату Мурат Курум заявив про початок процесу будівництва 46 300 будинків в 11 провінціях Туреччини, які постраждали від руйнівних землетрусів 6 лютого. Про це міністр написав на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Глава відомства запевнив, що мешканці півдня та південного сходу країни, що постраждали від землетрусів, будуть забезпечені житлом протягом одного року.

За його словами, у четвер ввечері 23 березня за участю президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана відбудеться церемонія закладання фундаментів перших житлових будинків.

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«Даємо слово – Туреччина знову розвиватиметься. Мешканці знову зустрічатимуть весну – мирно та спокійно. Будинки будуть переповнені щастям. За участю президента Реджепа Тайіпа Ердогана буде закладено фундамент будинків у рамках першого етапу масштабного будівництва, що передбачає будівництво 17 902 одиниць житла, 7 353 з яких збудують в епіцентрі лиха - провінції Кахраманмараш», – написав Курум.

Деякі експерти з будівництва переконані, що такий поспіх із будівництвом може обернутись черговим скандалом і катастрофою через недотримання будівельних норм. Адже ґрунт має заспокоїтись, і тільки тоді можна буде проводити нові будівельні роботи. Президент Туреччини нікого не слухає, і дуже наполягає на тому, щоб будувати житло у постраждалих регіонах якомога швидше, адже «на носі вибори», які відбудуться менше ніж за 2 місяці. Таким чином багаторічний турецький лідер намагається компенсувати падіння свого рейтингу у зв`язку з появою потужного конкурента на майбутніх виборчих перегонах. Тим не менше, поки що ситуація у регіонах виглядає так – влада обіцяє відбудову, а землетруси у щоденному режимі продовжуються.

Влада – обіцяє?

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що кількість жертв двох землетрусів з епіцентром у провінції Кахраманмараш перевищила 50 тис., осіб а руйнівні наслідки підземних поштовхів відчули на собі мешканці 11 провінцій півдня та південного сходу Туреччини.

За його словами, внаслідок землетрусів зруйновані або отримали серйозні пошкодження та підлягають знесенню 118 тис. житлових будівель.

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«Роботи щодо визначення масштабів руйнувань у зоні лиха наближаються до кінця. Громадяни можуть отримати звіт про стан будинків на електронному порталі уряду», - сказав Ердоган.

Ердоган озвучив інформацію, що в зоні землетрусів з епіцентром у Кахраманмараші врятовано загалом 114 834 особи, тимчасовим житлом забезпечено 1 млн 684 тис. громадян країни.

Так, на першому етапі буде здано в експлуатацію 100 тис. контейнерних будинків, 65 тис. з яких перебувають на етапі встановлення. За потреби це число може бути доведено до 200 тис. Мешканці зони землетрусу, розміщені у наметових містечках та модульних конструкціях, протягом 1 року переїдуть у нові будинки.

Турецький лідер зазначив, що, починаючи з березня в провінції Хатай розпочнеться будівництво 40 426 будинків, у Кахраманмараші – 45 067, в Адіамані – 25 882, Газіантепі – 18 544.

У провінції Елязиг буде збудовано 3 750 будинків, в Адані – 2 500, у Кілісі – 250 будівель, додав він.

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«Нові житлові масиви в зоні лиха проектуються з урахуванням геологічної структури та фактора землетрусів відповідно до культурних особливостей регіону. Прагнемо по можливості перенести населені пункти з низин до гірських районів, щоб не допускати лиха, пов'язаного з деформацією ґрунту», - підкреслив президент.

З метою запобігання негативним економічним наслідкам землетрусів обсяг Фонду кредитних гарантій Туреччини доведено до 350 млрд лір. Уряд відстрочив на півроку виплати за кредитами 150 тис. підприємців із зони лиха у держбанку Halk Bankası.

Землетруси тривають

Втім, турецьке суспільство не надто радіє тому, що велике будівництво розпочинається так швидко, адже підземні поштовхи тривають, і сейсмологи пророкують, що така ситуаація може зберігатись до року.

Так сьогодні у південно-східній турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,3

В Управлінні із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) при уряді Туреччини повідомили, що епіцентр поштовхів, зареєстрованих о 12.19, знаходився в районі сміста Гексун.

Трохи раніше цього ранку у південно-східній турецькій провінції Кахраманмараш стався трохи менший землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи зафіксовані о 08:45 за місцевим часом. Епіцентр був у районі міста Онікішубат.

Про постраждалих від цих землетрусів на разі ніякої інформації немає.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом - 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Збитки, завдані землетрусом у Туреччині, перевищать $100 млрд. Про це заявила представниця програми розвитку ООН Луїза Вінтон.