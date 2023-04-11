Угорці знищили велику партію українського зерна

Угорщина робить все можливе для того, аби заблокувати доступ українського зерна на ринки Європи

В Угорщині продовжують блокувати експорт українського зерна. Так, фахівці з безпеки харчового ланцюга Міністерства сільського господарства Угорщини знищили 29 т української кукурудзи, в якій, нібито, виявили забруднення. Про це йдеться у повідомленні Міністерства сільського господарства країни.

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«Під час роботи, яка тривала кілька тижнів, у трьох випадках експерти з безпеки харчового ланцюга виявили кукурудзу, заражену мікотоксинами, а також три зразки показали позитивний результат після тесту на ГМО. Крім усього цього, у двох випадках було виявлено забруднення сої. Під час перевірки на місці в Бекеш-Вармедьє виявили понад 29 т кукурудзи українського походження, яка була забруднена зерновою домішкою. За даним об’єктом видано наказ про обмеження руху та знищення», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Угорщині перевіряли не лише неперероблені зернові продукти, а й пшеничне борошно українського походження, оскільки були підозри на проблеми із його якостю.

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Нагадаємо, Угорщина ініціюватиме відновлення мит для української агропродукції та запровадить нові заходи, щоб контролювати зерно, що надходить з України.

Країна, нібито, хоче відновлення мит для української агропродукції та запровадить нові заходи, щоб контролювати зерно, що надходить з України. Про раніше говорив міністр сільського господарства Угорщини. Він зазначив, що ситуація для угорських фермерів погіршується великими обсягами імпорту українських зернових та олійних культур до країн-членів ЄС.

Нагадаємо, Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями українського зерна по своїй території. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

За його словами, в країні хочуть переконатися, що зерно дійсно потрапляє у країни призначення, а не залишається у Центральній Європі. Крім того, Іштван Надь запропонував відновити в Євросоюзі митні збори та кількісні обмеження на українське зерно.

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До слова, найближчим часом Варшава розробить нові механізми, що дозволять стабілізувати ситуацію на продовольчому ринку. У Польщі пропонують перевозити українське збіжжя через Польщу у треті країни без розвантаження на польській території.