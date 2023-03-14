В Україні вкотре за день оголошена масштабна повітряна тривога
Негайно пройдіть в укриття цивільно захисту!
У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт носія «Кинджалів» Міг-31Г.
Негайно пройдіть в укриття цивільно захисту!
Карта повітряних тривог зараз виглядає так:
Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.
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