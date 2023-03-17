Командувач Сухопутних військ назвав найгарячіші точки фронту

На деяких ділянках підрозділи ЗСУ мають частковий успіх

Російські загарбники проводять наступальні дії та намагаються прорвати оборону українських військ фактично по всій східній лінії фронту. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський під час брифінгу в Military Media Center.

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«Фактично по усій східній лінії фронту ворог проводить наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в глибину їх бойових порядків. Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного. Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають», – сказав він.

Сирський зазначив, що росіяни залучили всі свої наявні потужності. Вони намагаються прорвати оборону на декількох напрямках і повністю оточити місто.

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«Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху. На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх», – додав він.

Нагадаємо, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.