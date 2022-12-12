Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Немає потреби в уроках». Кулеба різко відповів на критику ударів по території РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
«Немає потреби в уроках». Кулеба різко відповів на критику ударів по території РФ
Кулеба різко відповів всім, хто критикує удари по території Росії
фото із відкритих джерел

Очільник МЗС не підтвердив інформацію про те, що ЗСУ били по російських аеродромах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкидає критику можливих атак ЗСУ на території Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю ARD.

«"Немає необхідності подати Україні моральний урок», – сказав він.

Глава МЗС зазначив, що не розуміє тверджень світових лідерів про те, що Україна «грає з вогнем», адже в першу чергу ми захищаємо свою державу.

«Путін прийшов знищити нас – як державу, як націю. Якби до вас у квартиру зайшов вбивця і спробував вас убити, а ваш сусід сказав: «Не грайся з вогнем, не треба його провокувати", то ви, напевно, сказали б, що ваш сусід не при своєму розумі», – сказав Кулеба.

При цьому він не підтвердив, що ЗСУ били по російських аеродромах.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі. 

7 грудня речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має право на самооборону і не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією.

Читайте також: The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати

 

 

Теги: війна росія Дмитро Кулеба Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держдеп США відреагував на вибухи на аеродромах в РФ
США прокоментували вибухи на аеродромах в Росії
7 грудня, 02:24
Вибухи у Рязані: з аеродрому зникло щонайменше 9 бомбардувальників (фото)
Вибухи у Рязані: з аеродрому зникло щонайменше 9 бомбардувальників (фото)
7 грудня, 20:52
Politico: Для атаки на російські аеродроми використали модернізовані радянські безпілотники
Politico: Для атаки на російські аеродроми використали модернізовані радянські безпілотники
9 грудня, 11:29

Політика

«Немає потреби в уроках». Кулеба різко відповів на критику ударів по території РФ
«Немає потреби в уроках». Кулеба різко відповів на критику ударів по території РФ
Кулеба розповів, чи ухвалила Німеччина рішення про передачу Україні танків Leopard 2
Кулеба розповів, чи ухвалила Німеччина рішення про передачу Україні танків Leopard 2
Зеленський провів переговори з Джо Байденом
Зеленський провів переговори з Джо Байденом
Зеленський анонсував розмову з Байденом
Зеленський анонсував розмову з Байденом
Енергетичне питання та плани окупантів. Зеленський провів засідання Ставки
Енергетичне питання та плани окупантів. Зеленський провів засідання Ставки
Туреччина надасть допомогу Україні для подолання важкої зими
Туреччина надасть допомогу Україні для подолання важкої зими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
12K
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
12K
Путіна підштовхують до втечі
11K
Нова заява Путіна ще більше закопала Росію
8783
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
7153
Помер відомий журналіст, колишній прессекретар «Правого сектора»

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту