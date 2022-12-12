«Немає потреби в уроках». Кулеба різко відповів на критику ударів по території РФ

Кулеба різко відповів всім, хто критикує удари по території Росії

Очільник МЗС не підтвердив інформацію про те, що ЗСУ били по російських аеродромах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкидає критику можливих атак ЗСУ на території Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю ARD.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«"Немає необхідності подати Україні моральний урок», – сказав він.

Глава МЗС зазначив, що не розуміє тверджень світових лідерів про те, що Україна «грає з вогнем», адже в першу чергу ми захищаємо свою державу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Путін прийшов знищити нас – як державу, як націю. Якби до вас у квартиру зайшов вбивця і спробував вас убити, а ваш сусід сказав: «Не грайся з вогнем, не треба його провокувати", то ви, напевно, сказали б, що ваш сусід не при своєму розумі», – сказав Кулеба.

При цьому він не підтвердив, що ЗСУ били по російських аеродромах.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

7 грудня речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має право на самооборону і не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією.