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США прокоментували вибухи на аеродромах в Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
США прокоментували вибухи на аеродромах в Росії
Держдеп США відреагував на вибухи на аеродромах в РФ
фото ілюстративне

На думку Держдепу США, удари по двох російських військових авіабазах, швидше за все, організувала Україна

Державний департамент США стверджує, що США «не дозволяють» і «не заохочують» українських військових завдавати ударів по території Росії. Про це повідомляє BBC.

«Ми надаємо Україні все необхідне для застосування на її суверенній території, на українській землі проти російських агресорів, які перетнули її кордони», – заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Прайс зазначив, що США не надають ЗСУ зброю, яку вони могли б використовувати за межами своєї країни.

«Ми завжди ясно давали зрозуміти, що це оборонна зброя», – підкреслив він.

При цьому, на думку Держдепу США, удари по двох російських військових авіабазах, швидше за все, організувала Україна.

Як підкреслила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд, ніхто не взяв на себе відповідальність за ці удари, завдані безпілотниками, але «цілями були ті самі бомбардувальники, які Росія використовує для ударів по ключових об'єктах інфраструктури».

«Українці надзвичайно винахідливі, – підкреслила Нуланд. – Вони багато працюють над своїми технологіями і своїм обладнанням».

При цьому представниця Держдепу ще раз нагадала, що американська політика відмови від надання Україні зброї, здатної завдавати ударів в глибині російської території, залишається незмінною.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

 

Теги: зброя США Україна росія

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