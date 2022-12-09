Politico: Для атаки на російські аеродроми використали модернізовані радянські безпілотники

Ключовим фактором успіху була несподіванка

Для атаки на дві російські авіабази використовувалися радянські безпілотники, модернізовані в Україні. Йдеться про модифіковані Ту-141, що залишилися в українців із радянських часів, повідомляє Politico з посиланням на двох співрозмовників.

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Журналісти підкреслили, що модифікація доводить здатність української оборонної промисловості до інновацій, тоді як росіяни змушені купувати дешеві іранські безпілотники для ведення повітряної війни.

Атака також підкреслює ступінь здатності враження військових позицій у глибині Росії, навіть під час протистояння України ракетним обстрілам цивільної інфраструктури.

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«Ключовим фактором успіху була несподіванка. Росія просто не очікувала нічого подібного», – сказав один із співрозмовників журналістів, який працює на українську владу.

Він додав, що після вибухів росіяни стануть підготовленими.

До слова, Україна не заявляла про свою причетність до удару.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

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Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.