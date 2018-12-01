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    Політика

    Німеччина оприлюднила стратегію щодо встановлення миру в Україні

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    Стратегія включає в себе п’ять пунктів, першим з яких є необхідність імплементації мінських домовленостей

    Міністерство закордонних справ Німеччини оприлюднило стратегію з п’яти ключових пунктів, які мають допомогти у досягненні мети німецького уряду – миру і стабільності в Україні.

    Текст стратегії розміщений на сайті відомства.

    «Після того, як Росія незаконно анексувала Крим та підтримала сепаратистів на Сході, в Україні було вбито понад 10 тисяч людей. Глибокий конфлікт у безпосередній близькості до Європи також є серйозним ризиком для безпеки Німеччини» – зазначає МЗС Німеччини.

    Стратегія включає в себе п’ять пунктів, першим з яких є необхідність імплементації мінських домовленостей.

    «Щоб зупинити насильство, Німеччина спирається на мирний план Мінська: у 2015 році Росія, Україна, Німеччина та Франція домовились про обов'язковий план дій. Крім того, конфліктуючі сторони взяли на себе зобов'язання припинити бойові дії, вивести важку зброю і створити буферну зону. Але з тих пір Росія та Україна неодноразово звинуватили себе у нових порушеннях угоди. Німеччина розраховує на подальші переговори з Францією в переговорному раунді» – йдеться у тексті стратегії.

    Також в уряді Німеччини наголошують на тому, що не збираються толерувати порушення міжнародного права, зокрема, у контексті анексії Криму.

    «Для Німеччини ясно: неправомірне діяння не може створити нову, юридично дійсну державу. Федеральний уряд рішуче налаштований на територіальну цілісність України» – йдеться у тексті стратегії.

    Третім пунктом стратегії зазначена необхідність зміцнення та захисту спостерігачів ОБСЄ.

    Також в німецькому уряді наголошують на потребі оцінки розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

    «Німеччина продовжуватиме підтримувати дискусії щодо створення місії ООН з цілеспрямованим мандатом» – йдеться у тексті стратегії.

    П’ятим пунктом йде підтримка реформ в Україні.

    «З метою досягнення миру і стабільності в Україні Німеччина підтримує її комплексним планом дій. Йдеться не просто про допомогу українській економіці. Німеччина особливо підтримує прагнення українців до розмаїтого і відкритого суспільства. Також уряд підтримує модернізацію управління та децентралізацію в Україні» – зазначається у стратегії.

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