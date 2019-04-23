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    Політика

    «Нормандська четвірка» в червні навряд чи збереться, - МЗС

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    «Нормандська четвірка» в червні навряд чи збереться, - МЗС

    Зустріч планувалася Петром Порошенком, але змінилися обставини, зазначили у МЗС

    Команда новообраного президента Зеленського навряд чи встигне підготувати зустріч із лідерами ФРН, Франції та Росії, тому саміту «нормандської четвірки» в червні найімовірніше не буде.

    Про це заявив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв.

    «Треба працювати і думати над деталями. Насправді дипломатичні зустрічі дуже довго готуються. Не може бути зустріч заради зустрічі, вона має бути підготовлена, мають бути готові рішення зустрічі на вищому рівні. Очевидно, що цьому передуватиме потужна робота», - розповів Макєєв

    Як зазначається, на його думку, немає високої ймовірності, що в перші дні президентства Зеленського відбудеться зустріч у «нормандському форматі» на найвищому рівні.

    «Зустріч планувалася (Петром Порошенком - ред.), але змінилися обставини. Проте всяке може бути, новообраний президент може захотіти взяти участь у зустрічі… Але знову ж таки, дуже багато факторів треба буде врахувати», - резюмував дипломат.

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