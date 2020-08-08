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    У світі

    Росія має намір переглянути свою роль в переговорах по Донбасу, – посол ЄС

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    <p>Посол ЄС в Росії Маркус Едерер</p> - Росія має намір переглянути свою роль в переговорах по Донбасу, – посол ЄС

    Посол ЄС в Росії Маркус Едерер

    За словами посла, позиція РФ в останніх переговорах не узгоджується із заявами Кремля щодо Донбасу

    Російська Федерація має намір переглянути свою роль у «нормандському форматі» і Тристоронній контрактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив посол ЄС в Росії Маркус Едерер в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Росія»

    «Спостережуваний останнім часом розвиток ситуації викликає стурбованість. Я б назвав це спробами Росії переглянути свою роль у «нормандському форматі» і ТКГ, а можливо навіть і надати їй новий сенс», – заявив дипломат. 

    За словами Едерера, це підтверджує позиція, яку зайняла російська сторона під час останнього раунду переговорів політичних радників лідерів «нормандської четвірки» у Берліні. Крім цього, про бажання РФ переглянути свою роль у переговорах свідчить недавній лист заступника керівника Адміністрації Президента Росії Дмитра Козака його німецькому колезі.

    Крім цього, посол наголосив, що Росія з самого початку «брала участь в «нормандському форматі» та ТКГ в якості сторони конфлікту на сході України». Однак, це не узгоджується зі озвученими останнім часом від російської сторони заявами про те, що бойові дії на Донбасі – це внутрішньоукраїнський конфлікт.

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