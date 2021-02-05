Новий голова ОДА назвав дату відкриття багатостраждального Черкаського театру

У 2015 році у глядацькій залі театру сталася масштабна пожежа

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Черкаський академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка до 1 березня має бути введений в експлуатацію. Про це новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкому».

«Наскільки мені повідомили, ще 10–15 днів будуть проводитися роботи, зайдуть пожежники з інспекцією й будуть подаватись документи в ДАБІ на введення першої черги, потім на введення другої черги. Нібито до 1 березня драмтеатр має бути введений в експлуатацію», – пояснив Скічко.

Також він розповів, якою буде доля Шувалівського мисливського палацу в Тальному та палацу Даховських у Леськовому, які потребують реконструкції.

«Є програма «Велике будівництво» в галузі культури по відновленню таких пам’яток. На цей рік, наскільки мені відомо, уже завершений процес подання до включення в цю програму, тож будемо спілкуватися з міністром культури, щоби потрапити туди наступного року», – пояснив Скічко.

Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр – головна театральна сцена Черкаської області. Заснований 1933 року. Нинішню будівлю театру було урочисто відкрито 1 вересня 1965 року.

1 липня 2015 року у глядацькій залі театру сталася масштабна пожежа. Вогнем було знищено 300 кв.м зали і 200 кв.м покрівлі. Вже шостий рік не можуть здати в експлуатацію приміщення театру.