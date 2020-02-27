Новий голова Полтавської ОДА оприлюднив останні рейтинги в області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов Фото:"Главком"

«У «Слуг народу» тут найвищий рейтинг. Далі йде ОПЗЖ і «Батьківщина», – переконує Синєгубов

На Полтавщині напередодні місцевих виборів 2020 року найвищий рейтинг у «Слуги народу» – близько 35–38%. Далі йде ОПЗЖ – близько 18%. Потім Батьківщина – близько 12%. За ними місцева партія «Рідне місто».

Такі дані в інтерв’ю «Главкому» повідомив новий голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

«Передвиборча кампанія обласному центрі у нас вже почалася. Певні політичні діячі вже заявили, що йдуть у мери», – додає Синєгубов.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться очільник Полтавської ОДА, що після усіх новосанжарських подій рейтинги «Слуги народу» та Зеленського будуть геть іншими, Олег Синєгубов відповів, що люди, які протестували проти розміщення українців з Уханя у місцевому санаторії, не звинувачували президента або партію, багато хто з них просто був дезінформований про ситуацію загалом, не розумів, що люди на борту здорові, пройшли всі дослідження китайських і українських фахівців. Синєгубов зазначив, що люди були перелякані.

Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.