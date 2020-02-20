Сутички у Нових Санжарах: поліція затримала 24 протестувальники



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У Полтавській області 20 лютого розпочалися протести Фото: Reuters

Діям кожного громадянина буде надано правову оцінку, пообіцяли у поліції

У Нових Санжарах, де відбулись сутички через заселення евакуйованих з Китаю українців, поліція затримала 24 протестувальників.

Про це на брифінгу заявив керівник Нацполіції генерал Ігор Клименко.

«Затримано з ранку 17 осіб, ввечері затримано сім осіб. Розслідування буде тривати. Діям кожного громадянина буде надано правову оцінку. Однозначно, ніхто не має права порушувати закон», — заявив Клименко.

Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього він дав брифінг для ЗМІ.

Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.