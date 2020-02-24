Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції

Поширення вірусу в Італії несе небезпеки і для України

Шлях вірусу до України значно спрощується: в Італії сотні тисяч наших заробітчан

Італія стала першою країною в Європі і третьою у світі за швидкістю розповсюдження коронавірусу після Китаю і Південної Кореї. Станом на середину дня 24 лютого, в Італії підтверджено всього 219 випадків зараження коронавірусом, з них тільки в Ломбардії 165 випадків. Шестеро людей померли. Уряд країни прогнозує подальше розповсюдження вірусу і закликає людей уникати масових заходів. Усього в світі інфіковано понад 79 тисяч людей, більше 2,5 тисяч померли.

Поширення вірусу в Італії – значно посилює небезпеки для України. На Аппенінах лише офіційно мешкає понад 230 тисяч українців, які активно відвідують Батьківщину. З огляду на це шлях вірусу до України значно спрощується.

«Главком» розбирався, які заходи вживає Італія для боротьби з розповсюдженням інфекції і до чого готуватися Україні.

Італійців косить вірус

Станом на сьогодні від коронавірусу в Італії померло пятеро осіб. Вірус забирає життя насамперед літніх людей. Померлі – це люди віком від 77 до 88 років. Ще одна померла жінка лікувалася від раку, до якого додалося зараження на коронавірус.

Нині країна запроваджує надзвичайні заходи, аби зупинити поширення небезпечного вірусу в зв'язку з найсерйознішим спалахом в Європі. Минулого вікенду влада обмежила масові заходи, серед яких найбільше постраждала футбольна Серія А, більшість матчів чергового туру чемпіонату були скасовані. Скасовано також Венеційський карнавал, телевізійні шоу відбуваються без участі глядачів у студії, а модельєр Джорджио Армані вирішив провести показ власної колекції у порожній залі. Вже 11 містечок у північних провінціях Венето і Ломбардії закриті на карантин. Близько 50 тисяч громадян не мають права виходити з будинків без необхідності. Вони отримали офіційний припис, і за його виконанням стежать поліцейські. Правоохоронці обладнали тимчасові блокпости, за межі яких не пропускають автомобілі місцевих мешканців. Введено режим на відвідування продуктових супермаркетів. Одночасно до торгового залу впускають декілька десятків людей, інші змушені чекати у черзі на вулиці.

Між тим вірус підбирається і до великих міст. Днями у Мілані зафіксований перший випадок захворювання. На лікарняному ліжку опинився дерматолог однієї з місцевих поліклінік.

У понеділок зранку стало відомо про скасування декількох рейсів поїздів, як внутрішніх, так і міжнародних.

На Аппенінах лише офіційно мешкає понад 230 тисяч українців, які активно відвідують Батьківщину. З огляду на це шлях вірусу до України значно спрощується. Фото: AP

Напередодні Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією. На прикордонному переході Бреннер поліція зупинила декілька потягів. В одному з них виявили двох пасажирів із симптомами лихоманки, яких відправили для обстеження до Верони. Згодом поїзди відновили рух.

Попри такі дії влади Австрії у Євросоюзі запевняють, що жорстких обмежень у переміщеннях наразі не застосовуватиметься. За словами комісара з питань охорони здоров’я ЄС Стелли Кіріакідес, можливі обмеження подорожей у Шенгенській зоні повинні бути пропорційними та скоординованими між країнами ЄС. «На даний момент ВООЗ не радила вводити обмеження ні на поїздки, ні на торгівлю», - сказала Киріакідес. Вона також повідомила, що місія Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушить до Італії у вівторок для оцінки ситуації.

Занепокоєні темпами розповсюдження вірусу в Італії і за межами ЄС. Влада Румунії ухвалила рішення відправляти на 14 днів карантину всіх громадян своєї країни, які повертаються з півночі Італії. Про це повідомив румунський державний секретар Нелу Тетару. Пасажири, які повертаються з постраждалих районів Італії через аеропорт Андрі Коанде в Бухаресті, муситимуть пройти через термінал для чартерних рейсів. Окрім того, вони заповнюватимуть спеціальну анкету з ідентифікаційними даними, повідомляє Radio Romania International.

У понеділок вранці пасажирів рейсу Alitalia, який прямував з Риму до Маврикія, після посадки не впустили до країни. Місцева влада заявила, що в'їзд можливий лише за умови, що всі будуть розміщені на карантинний період у двох місцевих лікарнях. Альтернатива - повернутися до Італії негайно, не висаджуючись, і на борту того ж літака, яким вони прибули, пише італійська Corriere della Serra.

Джерело: bloomberg.com

Які заходи вживає Україна

В Україні наразі не вживають спеціальних заходів щодо пасажирів, які прибувають з Італії. Принаймні, станом на 24 лютого головний вітчизняний аеропорт «Бориспіль» не отримував якихось розпоряджень від уряду у зв’язку з подіями в Італії. Про це «Главкому» повідомила прессекретарка аеропорту Тетяна Ожигова. Вона уточнила, що існує алгоритм дій, якого дотримуватиметься аеропорт в разі потреби: «Якщо визначається, що рейс прямує з небезпечного міста, або країни, наше головне завдання – поставити цей літак на віддалену стоянку і забезпечити нормальну роботу санітарно-карантинного пункту». Це підрозділ МОЗ, він діє на території аеропорту, і при потребі виконує усі необхідні процедури.

Між тим в нашому уряді лише тепер розмірковують над розробкою алгоритмів на випадок зараження вірусом українців. Про це в одному зі своїх відеоблогів зізналась міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. «Одним з моїх очікувань є розробка чітких алгоритмів, інструкцій на те, як ми реагуємо на спалахи, аби у нас було розуміння, на кого які рішення покладаються через ліквідацію Санепідемслужби», - пояснила вона. Тим часом в РНБО закликали уряд відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби, яка була ліквідована у 2017 році.

Коронавірус крокує планетою. Що відомо на цей момент

За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я, з кінця грудня, коли в Китаї були зафіксовані перші випадки зараження на коронавірус, зафіксовано понад 79 тисяч випадків інфікування, померли від вірусу понад 2,5 тис. людей. У 32 країнах зафіксовано щонайменше 2 випадки зараження (докладніше на карті). Серед епіцентрів розповсюдження як і раніше перебувають Китай (більше 77 тис. випадків зараження, насамперед у провінції Хубей) і Південна Корея (більше 600 випадків зараження). Набирає обертів розповсюдження вірусу на Близькому Сході, де сім країн оголосили «війну» вірусу. Наприклад, лише за останній вікенд кількість загиблих в Ірані збільшилися з 5 до 12, а кількість інфікованих перевищили 50 осіб. Про це, зокрема, повідомив на пресконференції заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірай Харірчі. Він також спростував інформацію про те, що насправді нібито є уже 50 загиблих від небезпечної інфекції. Тим часом Туреччина, Пакистан та Вірменія закрили свої кордони з Іраном, авіакомпанія Turkish Airlines скасувала рейси до Машхаду, Ісфахану, Табрізу і Ширазу, а кількість рейсів до Тегерану зменшилася до двох на день.

Гонконг збирається у вівторок закрити свій простір для відвідувачів із Південної Кореї. Повідомляється, що усім, хто перебував останні два тижні в Південній Кореї, буде відмовлено у в’їзді до Гонконгу. Мешканці цієї китайської провінції, які повертатимуться додому, муситимуть пройти тижневий карантин.

Михайло Глуховський, «Главком»

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