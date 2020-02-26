Новий голова Полтавської ОДА розказав про броньовані двері, які залишились у спадок від попередника



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Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов Фото: Главком

Новий керівник області розказав, як будує свої стосунки з депутатським корпусом облради, сформованим за попередньої влади

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов після призначення на посаду прибрав броньовані двері, які були розташовані перед його приймальнею, та скасував додаткову охорону.

Про це Олег Синєгубов сказвав в інтерв’ю «Главкому».

«Деякі депутати мені зізнавалися, що не могли потрапити до голови ОДА роками», – сказав очільник Полтавської ОДА.

Він зазначив, що тепер йому потрібно доводити свою відкритість – він особисто зустрічався з більшістю депутатів, щоб вони підтримали проєкт бюджету. «Бюджет, який ми ухвалили, був найкращим за останні роки. Тому що 30% ми заклали на розвиток області. Раніше було переважно 10–12%», – сказав Синєгубов.

За словами очільника області, зараз ОДА допомагає депутатам у вирішенні проблем на їхніх округах. «Ми зустрічалися з групами та фракціями. Потім я особисто відвідував усі профільні комісії, на яких розглядався бюджет. Голови цих комісій казали, що це було вперше, коли голова ОДА приходить на засідання та відстоює проєкт бюджету. У результаті, з 76 присутніх бюджет підтримали 72 депутати», – сказав Синєгубов.

«Зараз ми розподілятимемо залишки від перевиконання бюджету 2019 року і спрямовуватимемо ці кошти на медицину, освіту, капітальне будівництво», – зазначив голова Полтавської ОДА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський указом №843 11 листопада 2019 року призначив Олега Синєгубова на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації. 36-річний Синєгубов – доктор юридичних наук, з листопада 2015 року – декан Харківського національного університету внутрішніх справ, в червні був довіреною особою депутата Ради від «Слуги народу» Олексія Красова, який балотувався за округом №180 в Харківській області.