Якщо «Північний потік – 2» запрацює. Вітренко озвучив сценарії боротьби з російським трубопроводом

«Газпром» шантажує Європу: «дивіться, ви не отримаєте ці додаткові обсяги, якщо не дозволите працювати газопроводу «Північний потік – 2»

У разі запуску «Північного потоку – 2» в України залишається можливість зупинити роботу газопроводу через запровадження американських санкцій. Це дієвий інструмент для захисту національних інтересів, тому робота у цьому напрямку ведеться вже зараз. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив глава «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

Незважаючи на всі запевнення європейців у тому, що в Європі працює принцип верховенства права і вони не дозволять незаконні постачання російського газу без сертифікації «Північного потоку – 2», Україна продовжує співпрацю з представниками Конгресу.

«Ми продовжуємо боротьбу проти газопроводу «Північний потік – 2» через конгресменів в Америці. Ми їм пояснюємо, що зараз Росія використовує газ як геополітичну зброю, тому прямо зараз є всі підстави для того, щоб були запроваджені санкції проти оператора Nord Stream 2 AG», – пояснив Вітренко.

Не наклавши дієвих санкцій на російський газопровід, адміністрація Білого дому створила у росіян ілюзію, що «Північний потік – 2» зможе працювати в обхід європейських законів, і дала їм можливість шантажувати Єворопу, вважає він.

«Якраз проблема в тому, що, на жаль, адміністрація у США не використала тих можливостей, які давав американський закон, а натомість застосувала так званий виняток з вимог цього закону та не наклала дієвих санкцій на цей газопровід. Ми переконані, що потрібно було накладати санкції раніше, але вже краще пізно, ніж ніколи. Тому потрібно якомога швидше накласти санкції на газопровід «Північний потік – 2», – пояснив керівник «Нафтогазу».

У ході консультацій з європейцями Україна чітко надала свої юридичні, технічні та економічні аргументи, щоб незалежний німецький регулятор зміг забезпечити справедливість та чесну конкуренцію на європейському ринку.

«Ми не можемо все розголошувати. У Німеччині є незалежний регулятор, на дії якого уряд не може впливати. Якраз сенс цих консультацій – щоб ми дуже чітко надали свої аргументи (юридичні, технічні, економічні) для того, щоб потім у німецького регулятора були відкриті очі, щоб він не міг сказати: я не знав, мені ніхто не казав», – наголосив Вітренко.

Очільник «Нафтогазу» спростував інформацію про те, що країни, які мають довгострокові контракти з «Газпромом», зокрема Німеччина, мають пільгову ціну на газ.

«На європейських біржах, у тому числі й німецьких, ціна також перевищує $800. Тому немає для Німеччини жодних пільгових цін. Довгострокові контракти – це трохи інша справа, але питання в тому, що формула у довгострокових контрактах працює таким чином, що якщо ви зараз сплатите трохи менше, то потім будете платити більше, тобто ціна у довгострокових контрактах потім наздожене ціну в короткострокових контрактах», – пояснив Вітренко.

Всі європейські країни, підкреслив співрозмовник «Главкому», зараз реально страждають від високих цін на газ, а вони стали наслідком того, що «Газпром» відправляє набагато менше газу до Європи.

«Простий приклад: у 2020 році «Газпром» забронював через Україну приблизно 65 млрд куб м газу (а провів трохи менше), а цього року забронював 40 млрд куб м, тобто у півтора рази менше. Очевидно, розраховуючи на те, що різницю у 25 млрд куб м він буде відправляти через газопровід «Північний потік – 2». Оскільки через обґрунтовані причини цей газопровід не сертифікують, тобто не дають можливості працювати, «Газпром» тепер шантажує всю Європу, кажучи, що «дивіться, ви не отримаєте ці додаткові обсяги, якщо ви не дозволите працювати газопроводу «Північний потік – 2», – сказав Юрій Вітренко.

Нагадаємо, Україна запропонувала Європі вихід, як знизити рекордні ціни на газ. Крім того, керівник «Нафтогазу» пояснив механізм, завдяки кому європейські країни, які хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія, зможуть це зробити.