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    Меркель націлена зберегти транзит газу через Україну

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    Меркель запевнила, що Україна збереже статус головного транзитера газу у Європу - Меркель націлена зберегти транзит газу через Україну
    Меркель запевнила, що Україна збереже статус головного транзитера газу у Європу
    Фото з відкритих джерел

    Уряд Німеччини підтримує проєкт «Північний потік – 2», але планує зберегти за Україною статус партнера щодо транзиту газу

    Уряд Німеччини вбачає своє завдання у збереженні транзиту газу через Україну. Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель в суботу на прес-конференції у Варшаві з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравєцкім.

    «Ми насправді обговорили також енергетичні відносини, питання, пов’язані з «Північним потоком – 2». Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера по транзиту (газу)», – сказала вона.

    Ангела Меркель у Варшаві
    Автор: Kancelaria Premiera

    «На це націлена наша домовленість із США», – додала Меркель. «Ми сказали, що підтримуємо «Північний потік – 2», – підкреслила канцлерка.

    За словами канцлерки, Берлін і Вашингтон виходять з того, що і після закінчення терміну дії нинішнього договору між Москвою і Києвом в 2024 році Україна залишиться транзитером російського газу.

    «Ця тема буде, безумовно, і надалі на порядку денному», – підкреслила Меркель, зазначивши, що «майбутній уряд ФРН зобов’язаний» забезпечити збереження транзиту.

    Канцлерка повідомила, що Берлін має намір подолати розбіжності між Німеччиною і Польщею з питання «Північного потоку – 2».

    «Це наша мета2, – підкреслила вона. «Ми також домовилися з США про те, що будемо прагнути заздалегідь мати зобов’язання Росії щодо того, щоб транзит газу через Україну був гарантований після 2024 року. У нас є спеціальний уповноважений з цього питання», – вказала Меркель.

    Візит до Польщі стане, очевидно, останнім відвідуванням цієї країни для Меркель на посту глави уряду ФРН. 26 вересня в Німеччині пройдуть парламентські вибори, за підсумками яких буде сформовано уряд з новим канцлером на чолі. Меркель свою кандидатуру в черговий раз висувати не стала і має намір після закінчення терміну повноважень піти з політики. Він закінчується з першим засіданням нового складу Бундестагу, проте Меркель буде залишатися в. о. канцлера до формування нового кабміну.

    Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

    Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

    До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

    Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».

    Теги: Росія Ангела Меркель транзит Україна Берлін Північний потік-2
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    Меркель націлена зберегти транзит газу через Україну