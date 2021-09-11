Меркель націлена зберегти транзит газу через Україну
Уряд Німеччини підтримує проєкт «Північний потік – 2», але планує зберегти за Україною статус партнера щодо транзиту газу
Уряд Німеччини вбачає своє завдання у збереженні транзиту газу через Україну. Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель в суботу на прес-конференції у Варшаві з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравєцкім.
«Ми насправді обговорили також енергетичні відносини, питання, пов’язані з «Північним потоком – 2». Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера по транзиту (газу)», – сказала вона.
«На це націлена наша домовленість із США», – додала Меркель. «Ми сказали, що підтримуємо «Північний потік – 2», – підкреслила канцлерка.
За словами канцлерки, Берлін і Вашингтон виходять з того, що і після закінчення терміну дії нинішнього договору між Москвою і Києвом в 2024 році Україна залишиться транзитером російського газу.
«Ця тема буде, безумовно, і надалі на порядку денному», – підкреслила Меркель, зазначивши, що «майбутній уряд ФРН зобов’язаний» забезпечити збереження транзиту.
Канцлерка повідомила, що Берлін має намір подолати розбіжності між Німеччиною і Польщею з питання «Північного потоку – 2».
«Це наша мета2, – підкреслила вона. «Ми також домовилися з США про те, що будемо прагнути заздалегідь мати зобов’язання Росії щодо того, щоб транзит газу через Україну був гарантований після 2024 року. У нас є спеціальний уповноважений з цього питання», – вказала Меркель.
Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.
Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.
До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».
Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».