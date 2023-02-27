До Києва приїхала міністерка фінансів США (відео)

Володимир Зеленський та Джанет Єллен у Києві, 27 лютого

Зеленський високо оцінив підтримку, яку надають Сполучені Штати із залученням Міжнародного валютного фонду

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен, яка перебуває в нашій країні з візитом. Про це повідомляє Офіс президента.

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«Дуже дякуємо вам за підтримку. США потужно підтримують нас із перших днів цієї війни не лише зброєю, а й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це», – наголосив глава держави.

Президент відзначив анонсоване 24 лютого рішення адміністрації США виділити нашій країні $9,9 млрд у 2023 році як пряму бюджетну підтримку. Володимир Зеленський наголосив, що ці кошти вкрай важливі, оскільки дають змогу покрити незабезпечену частину держбюджету та підтримати верстви населення, які потребують цього найбільше.

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Глава держави високо оцінив підтримку, яку надають Сполучені Штати із залученням Міжнародного валютного фонду. Під час зустрічі було приділено увагу поточному стану взаємодії України з МВФ та перспективам реалізації програм фонду.

Окремо було обговорено питання відбудови української інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії. Наголошувалося на актуальності залучення приватного сектору до реалізації відповідних проектів. Володимир Зеленський відзначив важливість напрацювання механізмів щодо спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни.

Президент висловив подяку за системні кроки американської сторони з подальшого нарощування санкційного тиску на державу-агресора. Він наголосив на необхідності посилення санкцій, щоб позбавити Росію можливості фінансувати війну.

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Крім того, зустріч із Єллен провів прем’єр-міністра України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги.