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Байден приїхав у Київ: фото та відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден приїхав у Київ: фото та відео

Зустріч двох лідерів пройшла на Михайлівській площі у столиці

Президент США Джо Байден прибув до Києва і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зустріч двох лідерів пройшла на Михайлівській площі у столиці. Під звуки повітряної тривоги Байден вшанував пам'ять загиблих захисників України.

Ще кадри Байдена та Зеленського у центрі столиці:

Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.

Також наразі офіційно відомо, що до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю. Крім того, Reuters пише також про візит прем’єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні. 

З 20 по 22 лютого президент США Джо Байден здійснить візит до Польщі. 21 лютого очікується його зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Заплановано обговорити двостороннє співробітництво, а також спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення НАТО. Також не виключається, що однією з тем переговорів стане питання про збільшення присутності військ США в Польщі.

Помічники Байдена шукали способи таємно переправити його через кордон в Україну, але поїздку майже виключили.

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