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Оборона Бахмута: учасники Ставки ухвалили рішення щодо подальшої долі міста

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона Бахмута: учасники Ставки ухвалили рішення щодо подальшої долі міста
фото ілюстративне

Усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута.

На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій. Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, ситуація довкола Бахмута на Донецькому напрямку залишається складною. Російські загарбники наступають з кількох напрямків.

Раніше українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади «Лицарі Зимового походу» показали, як ліквідують дронами окупантів, які заховалися в засідках на Бахмутському напрямку.

Також президент України Володимир Зеленський назвав втрати росіян під Бахмутом.

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Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський Бахмут

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