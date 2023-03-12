Президент у вечірньому зверненні назвав втрати росіян під Бахмутом

Зеленський розказав про успіхи на дипломатичному фронті, подякував енергетикам та військовим

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 382-го дня повномасштабного вторгнення звернувся до українців. Він розповів про успіхи на дипломатичному фронті, подякував енергетикам та військовим, які тримають оборону на найгарячіших напрямках. Далі – текст звернення.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці!

Говорив сьогодні з новим Президентом Чехії Павелом. Хороша розмова, партнерська. Про оборону від держави-терориста, про наш спільний захист Європи. Подякував за вже надану Чехією підтримку. Є речі, які ще можемо зробити спільно. Запросив пана Президента відвідати Україну.

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Загалом цей тиждень був, як і завжди, активним для України. Візити Прем'єр-міністра Фінляндії, міністра оборони Норвегії, Генсека ООН Гутерріша, лідерів керівної німецької Соціал-демократичної партії, розмова з Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії. Все це дає результати.

Зокрема, маємо вагоме посилення ППО – я дякую за це Норвегії; маємо нові домовленості на дипломатичному фронті; є рух на євроінтеграційному напрямі – як результат виконання антикорупційних кроків, визначених у рекомендаціях Єврокомісії, включно з призначенням на посаду нового директора НАБУ.

Хочу окремо подякувати за цей тиждень нашим енергетикам, усім працівникам ремонтних бригад, місцевої та центральної влади, яких залучали до ліквідації наслідків російського терористичного удару в четвер.

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Станом на сьогодні вдалося відновити технічні можливості постачання електрики. Харків – зі світлом. Житомирщина – зі світлом. Усі міста й громади, де були проблеми з енергопостачанням, знову заживлені. Я дякую кожному й кожній, хто працював для цього!

До речі, активно виконується й наша програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Загалом українці отримали вже 12 мільйонів LED-ламп. І якщо говорити про енергозбереження, то цей обсяг дає змогу зберегти до 600 мегаватів енергії. Орієнтовно це як, наприклад, понад половину генерації найпотужнішого блоку АЕС. Будь ласка, користуйтеся цією програмою обміну ламп.

Дякую нашим рятувальникам ДСНС України на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, у Запоріжжі, у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Усім, хто незмінно сумлінно ліквідовує наслідки російських обстрілів.

Сьогодні хочу особливо відзначити 41-шу державну пожежно-рятувальну частину міста Костянтинівка Донецької області. Майор Герман Старчеус, капітан Сергій Кулінченко, молодші сержанти Роман Дичко та Кирило Саєнко. Дякую вам, хлопці, за відмінну роботу й сміливість!

Звичайно, дякую всім нашим воїнам «Хортиці» й «Таврії», які бʼються на найгарячіших напрямках у максимально жорстких умовах.

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Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять.

Дякую кожному воїну Збройних Сил України, нашої розвідки – бійцям «Шамана», нацгвардійцям, нашим прикордонникам – усім, хто справді бʼється за українську землю, за Бахмут!

Дякую бійцям «Таврії», які результативно воюють у районах Авдіївки та Марʼїнки. Артилеристам 55-ї окремої бригади «Запорізька Січ», воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти, 74-го окремого розвідбату, нашій «Сімдесятдевʼятці» – десантникам!

І Запорізький напрямок «Таврії» – 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада. Дякую всім вам, хлопці!

Дякую кожному й кожній, хто й цього тижня знову допомагав нашим воїнам, лікував після поранень, шукав те, чим можна підтримати, організовував волонтерські збори й відправляв на фронт те, про що звідти просили! Разом, у єдності ми прийдемо до перемоги.

Є цього тижня рух і на зміцнення нашої духовної незалежності. Суспільство це бачить. І я бачу схвалення українцями цих наших кроків – цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші лаври – або красти з них будь-які цінності.

І ще одне. Сьогодні – 160 років із дня народження видатного українського вченого Володимира Вернадського. Людини, якій довелося жити в дуже складний час, але яка попри все вірила в Україну, обирала Україну й допомагала Україні.

Ми зараз живемо в той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти. Можемо! Якщо будемо берегти нашу єдність, одне одного й нашу державу. Я дякую всім, хто дбає про Україну та українців! Я дякую всім, хто дбає про нашу єдність і про єдність світу заради України! Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою за незалежність нашої держави!

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Світла пам’ять і всім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо «Слава Україні!»

Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його «Слава Україні!»

Герою слава! Героям слава! Україні слава!»

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському – військовому, якого росіяни демонстративно розстріляли на камеру після слів «Слава Україні!».