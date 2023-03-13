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Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Українські воїни збили Су-24
колаж: ukranews.com

На фоні цього літака фотографувався Пригожин

Під Бахмутом військові ЗСУ збили літак, який був відремонтований на грузинському заводі Сомхішвілі. Ще раніше з цим літаком фотографувався засновник ЧВК «Вагнер» Євгеній Пригожин, який вербує ув’язнених росіян на війну в Україні. Про це заявив політолог та директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулік в ефірі грузинського телеканалу  «Mtavari channel».

За його словами, російський кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі, що намагається відсудити у Київської міської державної адміністрації $100 млн за непроведену реконструкцію Харківської площі, володіє Тбіліським авіаційним заводом. 

«Останнім часом Тамаз Сомхішвілі став значно крупнішим гравцем у російсько-грузинських відносинах. Його родич Гіоргій Тамазович Сомхішвілі контролює Тбіліський авіаційний завод, на якому проводять ремонт російських літаків, які беру участь у війні в Україні. Підприємство регулярно отримує замовлення від Міноборони Росії. Ці відремонтовані літаки потім бомблять українські міста, в тому числі останнім часом Бахмут», – розповідає український експерт.

За його словами, завод Сомхішвілі ремонтував бойові російські літаки у 2019 році під час війни у Сирії та робить це й зараз, під час російсько-української війни. 

«Коли у 2019 році ЧВК «Вагнер» Пригожина брала активну участь у війні в Сирії, Тамаз Сомхішвілі також був активно залучений до обслуговування та ремонту Су-24. Саме ці літаки на початку тижня з’явилися в Бахмуті. На одному з них прилетів особисто Пригожин. Він записав відео, де каже: «Су-24 був гарно відремонтований та знаходиться у хорошій формі. Вже закінчили бомбардувати Бахмут. Якщо є бажання, зустрінемося у небі». Наступного дня цей літак був збитий ЗСУ. Наразі він знову на ремонті та перевезений на російську базу», – продовжує Віталій Кулік.

Політолог також нагадує, що російський злодій в законі Шакро Молодий, на якого багато років працює Тамаз Сомхішвілі, особисто закликав ув’язнених росіян йти воювати в Україну у складі ЧВК «Вагнер».   

«Шакро Молодий особисто закликав вступати в ЧВК «Вагнер», він фактично «смотрящий» в колоніях за агітацією щодо участі у війні з Україною. Всім відомо, що Сомхішвілі багато років працює на Шакро Молодого. Це нещодавно вкотре підтвердили журналісти. У процесі набору на фронт ув’язнених із російських в’язниць Шакро Молодий співпрацює з Тамазом Сомхішвілі, а ще й ремонтує російські бойові літаки», – резюмує Віталій Кулік.

Нагадаємо, що Тамаз Сомхішвілі співзасновник компанії «Лукойл», в кримінальному світі відомий як Тамаз Тобольський, близький до короля російської злочинності Шакро Молодого. Також Сомхішвілі пов'язаний з проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, члени родини якого перебувають під українськими санкціями з жовтня 2022 року.

Теги: Бахмут ремонт військові завод літак Міноборони

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