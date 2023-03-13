Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
На фоні цього літака фотографувався Пригожин
Під Бахмутом військові ЗСУ збили літак, який був відремонтований на грузинському заводі Сомхішвілі. Ще раніше з цим літаком фотографувався засновник ЧВК «Вагнер» Євгеній Пригожин, який вербує ув’язнених росіян на війну в Україні. Про це заявив політолог та директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулік в ефірі грузинського телеканалу «Mtavari channel».
За його словами, російський кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі, що намагається відсудити у Київської міської державної адміністрації $100 млн за непроведену реконструкцію Харківської площі, володіє Тбіліським авіаційним заводом.
«Останнім часом Тамаз Сомхішвілі став значно крупнішим гравцем у російсько-грузинських відносинах. Його родич Гіоргій Тамазович Сомхішвілі контролює Тбіліський авіаційний завод, на якому проводять ремонт російських літаків, які беру участь у війні в Україні. Підприємство регулярно отримує замовлення від Міноборони Росії. Ці відремонтовані літаки потім бомблять українські міста, в тому числі останнім часом Бахмут», – розповідає український експерт.
За його словами, завод Сомхішвілі ремонтував бойові російські літаки у 2019 році під час війни у Сирії та робить це й зараз, під час російсько-української війни.
«Коли у 2019 році ЧВК «Вагнер» Пригожина брала активну участь у війні в Сирії, Тамаз Сомхішвілі також був активно залучений до обслуговування та ремонту Су-24. Саме ці літаки на початку тижня з’явилися в Бахмуті. На одному з них прилетів особисто Пригожин. Він записав відео, де каже: «Су-24 був гарно відремонтований та знаходиться у хорошій формі. Вже закінчили бомбардувати Бахмут. Якщо є бажання, зустрінемося у небі». Наступного дня цей літак був збитий ЗСУ. Наразі він знову на ремонті та перевезений на російську базу», – продовжує Віталій Кулік.
Політолог також нагадує, що російський злодій в законі Шакро Молодий, на якого багато років працює Тамаз Сомхішвілі, особисто закликав ув’язнених росіян йти воювати в Україну у складі ЧВК «Вагнер».
«Шакро Молодий особисто закликав вступати в ЧВК «Вагнер», він фактично «смотрящий» в колоніях за агітацією щодо участі у війні з Україною. Всім відомо, що Сомхішвілі багато років працює на Шакро Молодого. Це нещодавно вкотре підтвердили журналісти. У процесі набору на фронт ув’язнених із російських в’язниць Шакро Молодий співпрацює з Тамазом Сомхішвілі, а ще й ремонтує російські бойові літаки», – резюмує Віталій Кулік.
Нагадаємо, що Тамаз Сомхішвілі співзасновник компанії «Лукойл», в кримінальному світі відомий як Тамаз Тобольський, близький до короля російської злочинності Шакро Молодого. Також Сомхішвілі пов'язаний з проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, члени родини якого перебувають під українськими санкціями з жовтня 2022 року.
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