Оборона Чернігова: атаку відбито. Фото захопленої російської техніки

Українські оборонці захопили трофеї та документи з особистими даними росіян

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залежний відзвітував про ситуацію на Чернігівському напрямку. Станом на 8 ранку, нашим оборонцям вдалось відстояти підходи до Чернігова.

Залужний зазначив: На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.

Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.

Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та запевнив, що Збройні сили продовжують відбивати атаки путінських військ.

«О четвертій годині російські сили продовжили наносити ракетні удари по території України. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них нібито не мішень. Але це чергова їхня брехня. Насправді, вони не розрізняють, у яких районах діяти», – заявив президент.

Він наголосив, що під російським ударом, як і вчора, однаково знаходяться військові та цивільні. Мета цієї атаки – тиск на суспільство.

«Наголошую: не просто на владу, а на всіх українців. І сьогодні – ще більше, ніж учора. Наші хлопці і дівчата – усі захисники України – не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили втомляться. Але – ніхто не втомлений», – запевнив президент.