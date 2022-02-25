Збройні сили відбивають атаку біля Димера та Іванкова

На Київщині багато ворожої техніки

Воїни Збройних сил України ведуть бойові дії поблизу Димера та Іванкова. Українські захисники зупинили більшість сил ворога, повідомляє генштаб ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що путінські війська, які прориваються у Київ із Чорнобильської зони, зупинили біля селища Іванків. Українські захисники підірвали міст, щоб зупинити окупантів.

Голова Сумської ОДА-керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький розповів кількома годинами раніше, що населені пункти Сумської області взяті в облогу. Російська техніка з Сум вийшла на Київ, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом.

Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря різним територіям і містам України. Зокрема під атакою опинився Київ.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.