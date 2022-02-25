Ворог наніс удар по Кропивницькому

Один вибух зафіксували в полі, на території Кропивницького району

Російські окупанти нанесли повітряний удар по військових підрозділах в районі міста Кропивницький сьогодні вночі, 25 лютого. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної, наразі ситуація спокійна. Один вибух зафіксували в полі, на території Кропивницького району. Постраждалих немає.

Також о 5 ранку в районі аеропорту Канатово пролунав сигнал повітряної тривоги. Обстрілів не було, об’єкт під охороною.

Наразі відомо, що відбувається на Сумщині: оперативна інформація.

В Тростянці наразі триває бій проти танків агресора. Про це на своїй сторінці у фесбук повідомив міський голова Юрій Бова. З 5.40 почалися активні пересування техніки по всій території Сумської області. У Низах зникло світло і вода. На вулиці важко дихати через дим від дизпалива, розповіли в Сумській ОДА.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» через російське вторгнення скасовує поїзди до Сум і Шостки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та запевнив, що Збройні сили продовжують відбивати атаки путінських військ.

Після рішення президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну ситуація стала набагато гіршою для їхнього майна. Менш ніж за 24 години вони втратили $39 млрд – більше, ніж до цього року.