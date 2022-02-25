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    Події в Україні

    Ворог наніс удар по Кропивницькому

    Ворог наніс удар по Кропивницькому
    фото: ЗСУ

    Один вибух зафіксували в полі, на території Кропивницького району

    Російські окупанти нанесли повітряний удар по військових підрозділах в районі міста Кропивницький сьогодні вночі, 25 лютого. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    За інформацією голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної, наразі ситуація спокійна. Один вибух зафіксували в полі, на території Кропивницького району. Постраждалих немає.

    Також о 5 ранку в районі аеропорту Канатово пролунав сигнал повітряної тривоги. Обстрілів не було, об’єкт під охороною.

    Наразі відомо, що відбувається на Сумщині: оперативна інформація.

    В Тростянці наразі триває бій проти танків агресора. Про це на своїй сторінці у фесбук повідомив міський голова Юрій Бова. З 5.40 почалися активні пересування техніки по всій території Сумської області. У Низах зникло світло і вода. На вулиці важко дихати через дим від дизпалива, розповіли в Сумській ОДА.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» через російське вторгнення скасовує поїзди до Сум і Шостки.

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та запевнив, що Збройні сили продовжують відбивати атаки путінських військ.

    Після рішення президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну ситуація стала набагато гіршою для їхнього майна. Менш ніж за 24 години вони втратили $39 млрд – більше, ніж до цього року.

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    Теги: вибух Росія окупанти війна військові Кропивницький
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    Ворог наніс удар по Кропивницькому